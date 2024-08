¿Es posible desconectar de las redes sociales? Así funciona el détox digital para reducir la adicción al móvil

La mayoría de la población vive pegada a una pantalla, ya sea la del móvil para consultar las redes sociales o la del ordenador para trabajar en la oficina, por lo tanto, podríamos decir que hemos llegado a un punto en el que existe una dependencia real con los dispositivos que tenemos en nuestras vidas.

Para evitar que este enganche a la tecnología vaya más allá, existe el famoso détox digital, es decir, un proceso en el que una persona disminuye el uso del teléfono, portátil, tablet o televisión en su día a día –a veces incluso anulándolo por completo–. Esta práctica supone grandes beneficios para la salud física y mental de quienes lo practican, además, sorprendentemente, los jóvenes españoles suelen ser los usuarios que más recurren a dicha desconexión digital.

Así lo afirma el 'Estudio Generación SPCial sobre hábitos de desconexión digital de los jóvenes españoles', en el que se revela que más de la mitad de los jóvenes de España se ha planteado eliminar sus redes sociales, teniendo en cuenta que casi el 13% de ellos ha abandonado permanente las redes para buscar un estilo de vida más equilibrado y alejado de Internet. Pero, ¿cómo se lleva a cabo un détox digital?

Para empezar, los individuos tienen que establecer tiempos de desconexión, desactivar las notificaciones que no sean realmente importantes para mantener los aparatos electrónicos alejados, es esencial buscar tiempo de ocio que no esté relacionado con la tecnología, buscar o recuperar algún hobbie y, lo más importante, fijar determinadas reglas de uso para reducir las excesivas horas de consumo. No obstante, hay jóvenes que deciden hacer un détox digital sin alejarse mucho de la tecnología, por ende, deciden cambiar su smartphone por un teléfono sin Internet.

¿Cuánto tiempo pasamos conectados a Internet?



Según el estudio 'Digital 2023: Global Overview Report', pasamos una media de 6 horas y 37 minutos diarios conectados a Internet. Es decir, estamos más de un cuarto de nuestro día usando móviles, tablets, ordenadores y otros dispositivos, tanto para uso recreativo como laboral.

Además, el ‘'Estudio Generación SPCial sobre hábitos de desconexión digital de los jóvenes españoles', llevado a cabo entre 1.000 españoles entre 18 y 35 años, confirma que, en nuestro país, la media de uso diario del smartphone está en torno a las cinco horas diarias, ya sea para consultar las redes sociales, conectar a través de mensajería instantánea o hacer gestiones desde las herramientas de trabajo.

Por lo tanto, ante esta situación de uso excesivo, el estudio de SPC señala que el 75,5% de los españoles se ha propuesto seriamente usar menos el móvil, mientras que un 14,3% ha logrado mantener este hábito de forma permanente –ya sea desinstalando aplicaciones o controlando el tiempo de uso–.

¿Qué redes sociales utilizan más los jóvenes en España?

En cuanto al hábito de consumo, el acceso a las redes sociales es estable a lo largo de la semana, aunque crece durante los días laborables. Concretamente, el jueves es el día favorito de los jóvenes para navegar en sus perfiles sociales, siendo entre las 13:00 horas y 18:00 horas la franja horaria favorita de navegación.

En cuanto a la red social más popular, nos encontramos que Instagram es a la que más se accede y engloba a los usuarios de entre 19 y 24 años.

TikTok se encuentra en segundo lugar con un crecimiento muy importante en los últimos años, con casi 3,6 millones de usuarios mensuales, donde cada uno pasa una media de 16 horas y 2 minutos al mes. Y cerrando el top 3 se encuentra Facebook con más de 3 millones de usuarios, a pesar que su uso está decayendo.

Iconos de redes sociales. Julian Christ via Unsplash.com

Cómo conseguir un bienestar digital

El bienestar digital se refiere al estado de salud física y mental de una persona en relación con el uso de la tecnología y los dispositivos. Concretamente, consiste en encontrar un equilibrio saludable entre la tecnología y la vida diaria, evitando los efectos negativos del uso excesivo o poco saludable de los aparatos electrónicos y redes sociales.

Además, para lograr un buen bienestar digital, el banco ING y la agencia creativa Sra.Rushmore han creado el proyecto 'Bienestar Digital: La vida digital que SÍ. Menos contaminante, menos estresante' para visibilizar y concienciar sobre las consecuencias de la contaminación digital y los efectos que el consumo excesivo del mundo digital tiene en la salud y el planeta.

Y, con motivo de este proyecto, ING ha realizado el 'I Estudio ING Bienestar Digital', que revela entre sus principales conclusiones que el 50% de los españoles considera que no tiene un buen bienestar digital.

