Seguro que conoces la Nintendo Wii, la consola que consiguió vender alrededor de 101 millones de ejemplares en todo el mundo y consiguió llevar a los hogares un novedoso modo de juego gracias a su control por movimiento.

Sin embargo, a día de hoy puede que esté un poco anticuada, ya que se lanzó en el año 2006. Esto supone la falta de conexiones que se necesitan para que se conecte a las Smart TV que se encuentran hoy en el mercado. La falta de la conexión HDMI hace que este proceso se complique, pero mostraremos la manera de hacerlo si has decidido desempolvar la consola y disfrutar de ella.

Cabe recordar, que para que la consola funcione correctamente se necesita la fuente de alimentación tradicional, el cable de vídeo, el sensor de movimiento y al menos un mando de control o Wiimote.

Conectar la Wii a una Smart TV

La forma de conectar la Wii a una Smart TV es por medio de un cable HDMI. Dado que la consola carece de él, lo que necesitarás es un adaptador que convierta la señal analógica de la Wii en un digital. En Amazon existen muchos adaptadores de distintos precios y cualidades.

Hay que destacar que esta conversión de analógica a digital no es perfecta, por lo que la calidad no será igual que otras consolas que si cuentan con una salida HDMI propia. Esto se puede solucionar, sin embargo, los accesorios para ello no son tan económicos como los adaptadores.

