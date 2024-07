Adelántate al Amazon Prime Day: los tres smartwatches de Xiaomi que puedes encontrar ya rebajados

Encontrar el reloj inteligente perfecto puede ser una tarea complicada, ya que se puede encontrar mucha variedad en el mercado. Sin embargo, los modelos de Xiaomi destacan por sus innovadoras características y diseño. Estos relojes no solo te permitirán responder y realizar llamadas, sino que también te ayudarán a mantener un seguimiento exhaustivo de tu salud y actividades deportivas. Y, si estos se pueden conseguir con un precio más reducido, aprovechar las ofertas de los Prime Day, que llegan a Amazon los próximos 16 y 17 de julio, es ¡una opción fantástica!

Los smartwatch de Xiaomi incorporan pantallas de alta resolución, estrategias de ahorro de energía y múltiples funciones de seguimiento de la salud. En concreto, el Xiaomi Redmi Watch 4 se caracteriza por su pantalla AMOLED de 1,97" y su capacidad para realizar llamadas a través de Bluetooth. Además, ofrece una batería de larga duración, capaz de durar hasta 20 días con uso normal. Por otro lado, el Redmi Watch 3 Active presenta una interfaz mejorada y más de 100 modos deportivos, mientras que el Redmi Watch 4 en su versión gris ofrece opciones avanzadas de monitorización de sueño y actividades deportivas.

En España, la preocupación por la salud y el rendimiento físico está cada vez más presente. Contar con un dispositivo que permita controlar múltiples aspectos de tu bienestar puede marcar una gran diferencia. ¿Te gustaría tener un gadget que monitorice tu frecuencia cardíaca, calidad del sueño y niveles de oxígeno en sangre? Con estos relojes inteligentes, tendrás toda esa información al alcance de tu muñeca, lo que te permitirá hacer un seguimiento detallado y meticuloso de tu salud. Desde 20decompras hemos seleccionado estos tres modelos por su descuento.

Reloj inteligente con llamadas bluetooth y pantalla AMOLED

Reloj inteligente Xiaomi Watch 4. Amazon.

El Xiaomi Redmi Watch 4 destaca por su pantalla AMOLED de 1,97", proveyendo una increíble calidad visual con imágenes fluidas gracias a su alta frecuencia de actualización de 60 Hz. Este modelo incorpora una batería optimizada que puede llegar a durar hasta 20 días en uso normal. Te permite realizar y recibir llamadas bluetooth sin necesidad de sacar tu smartphone, directamente desde el reloj.

Una función que puede resultarte muy útil es la monitorización versátil de la frecuencia cardíaca, niveles de SpO₂ y calidad del sueño. Sin embargo, su longitud de 1,97 pulgadas podría no ser cómoda para todas las muñecas. Con un precio de tan solo 82 euros, el reloj es una opción bastante asequible.

El reloj Xiaomi con 100 modos deportivos

Reloj Xiaomi 100 modos deportivos. Amazon.

El Redmi Watch 3 Active incluye una gran pantalla LCD de 1,83", diseñada para ofrecerte una interfaz nítida y clara. Permitiendo hablar directamente desde el reloj a través de Bluetooth, incluye más de 100 modos deportivos, lo que lo convierte en una excelente opción para los entusiastas del fitness. Otro aspecto importante es su capacidad para monitorizar la salud de una manera integral, ofreciendo seguimientos continuos de frecuencia cardíaca, sueño y niveles de SpO₂.

En cuanto a su autonomía, la batería de 289 mAh te durará hasta 12 días sin necesidad de recargar. Aunque su pantalla LCD pueda no ser tan brillante como la AMOLED, su precio asequible de 34,99 euros lo hace muy atractivo.

Un reloj con batería de larga duración

Reloj Xiaomi con batería duradera. Amazon.

El Redmi Watch 4, presentado en su elegante versión gris, ofrece una pantalla AMOLED LTPS de 1,97" y una alta frecuencia de actualización de 60 Hz. Su impresionante conjunto de más de 150 modos deportivos te permitirá hacer un seguimiento detallado de tus actividades, desde correr hasta montar en bicicleta.

Además, incorpora avanzadas tecnologías de monitorización del sueño que te ayudarán a mejorar tus hábitos nocturnos. Este modelo también cuenta con una batería duradera de hasta 20 días, lo que se traduce en un menor número de recargas. Si bien su precio de 89,00 euros podría parecer elevado, la cantidad de funcionalidades que ofrece lo hace un producto de calidad.

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión. Lee aquí nuestra política legal de afiliación.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.