No lo dejes escapar: Dos ordenadores portátiles que puedes encontrar rebajados hoy en el Prime Day de Amazon

Durante los esperados Prime Day de Amazon, el evento anual de compras que se ha convertido en un fenómeno mundial, los consumidores tienen la oportunidad de aprovechar ofertas exclusivas y descuentos significativos en una amplia variedad de productos. Este año no es la excepción, con ofertas especialmente llamativas que han capturado la atención de compradores que desean encontrar las mejores gangas.

Entre los productos más destacados se encuentran los ordenadores portátiles, esenciales tanto para estudiantes como para profesionales. En la era digital, contar con un portátil que combine ligereza, rapidez y asequibilidad es crucial para aquellos que necesitan llevar su trabajo a todas partes. Los Prime Day de Amazon ofrecen una selección excepcional de dispositivos que cumplen con estos criterios y desde 20decompras hemos encontrado uno de esos gustos

El Chromebook perfecto para tareas sencillas

Chromebook ACER Amazon.

Este Acer Chromebook 314 te brindará una gran experiencia de uso gracias a su pantalla FullHD de 14 pulgadas, perfecta para ver videos y trabajar en documentos con una calidad de imagen excelente. Su procesador ARM Cortex A73 con una velocidad de 2GHz y sus 8GB de RAM LPDDR4X aseguran que el rendimiento sea más que suficiente para la mayoría de tareas diarias. Dispone de 64GB SSD, lo que facilita el almacenamiento rápido de documentos y aplicaciones.

Entre los beneficios que te ofrece, destaca su ChromeOS, un sistema operativo que proporciona una navegación segura y simplificada ideal para estudiantes y usuarios que necesitan un funcionamiento fluido y sin complicaciones. Por supuesto, no todo es perfecto, y un posible inconveniente es la capacidad de almacenamiento de 64GB, lo que puede resultar insuficiente si necesitas guardar una gran cantidad de archivos de gran tamaño.

Un HP con buena relación calidad-precio y excelente rendimiento

Ordenador HP Amazon.

Si buscas un portátil con un rendimiento robusto y una pantalla de calidad, el HP 15s-fq5100ns es una opción que te puede interesar. Equipado con un procesador Intel Core i7-1255U que puede alcanzar hasta 4,7 GHz gracias a la tecnología Turbo Boost, este ordenador portátil ofrece una eficiencia destacable.

Con 16 GB de memoria RAM DDR4 y un almacenamiento SSD de 512 GB PCIe NVMe, tendrás velocidad tanto en el arranque del sistema como en la ejecución de programas y aplicaciones. La pantalla Full HD de 15,6 pulgadas (39,6 cm) garantiza una visualización clara y nítida, perfecta para trabajos de diseño, programación o entretenimiento.

