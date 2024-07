Los mejores accesorios de la Nintendo Switch rebajados en los Prime Day

La fiebre por los Amazon Prime Day ha llegado y con ella una oportunidad de oro para los amantes de la tecnología y los videojuegos. Con sus ofertas y descuentos, podrás conseguir a precios casi irresistibles los mejores accesorios para la Nintendo Switch, que se ha consolidado en España como una de las consolas más populares.

La experiencia de jugar a esta consola puede mejorarse mucho si se usa con el equipo adecuado. Desde kits completos para juegos deportivos hasta fundas protectoras que le aportan seguridad a tu Switch durante el transporte, estos complementos son esenciales para cualquier jugador, sobre todo para los más pequeños. Una funda de calidad no solo ayuda a proteger tu consola de golpes y arañazos, también permite organizar y llevar todos los componentes necesarios de manera segura y cómoda.

Kits de accesorios para Nintendo Switch 12 en 1

Kits de accesorios para Nintendo Switch 12 en 1 Amazon

Uno de los productos más destacados es el Kit de accesorios para Nintendo Switch 12 en 1. Este incluye todo lo que puedas necesitar para llevar tu experiencia de juego al siguiente nivel: 2 palos de golf, 2 raquetas de tenis, 2 muñequeras y correas para las piernas, 2 espadas, 2 muñequeras y 2 fundas con un agarre más cómodo. En definitiva, este kit es ideal para aquellos que disfrutan de una amplia variedad de juegos y quieren más y más diversión.

Funda Compatible con Nintendo Switch y Switch OLED

Funda Compatible con Nintendo Switch y Switch OLED Amazon

Esta funda está diseñada específicamente para proteger la consola y sus accesorios de golpes y arañazos y cuenta con un amplio bolsillo con cremallera para almacenar el mando Pro, el dock de Nintendo Switch, el asa de carga Joy-Con y el adaptador. Además, su bolsillo interno de malla puede guardar hasta 21 tarjetas de juegos y otros accesorios pequeños, como cables HDMI y Joy-Cons adicionales. Sus dimensiones hacen de ella ua funda ligera y compacta y viene con una correa de hombro ajustable, además de un asa antideslizante. Su diseño con cremallera facilita guardar y sacar los accesorios, siendo perfecta para viajes o el uso diario.

Accesorios para Nintendo Switch Geek Pack

Accesorios para Nintendo Switch Geek Pack Amazon

Este completo pack incluye todo lo necesario para aprovechar al máximo la Nintendo Switch. Incluye fundas y protectores de pantalla, así como accesorios premium como volantes, agarres para Joy-Con, un soporte para juegos, un estuche para cartuchos, auriculares o un cable USB. El Orzly Ultimate Geek Pack es perfecto tanto para equipar a nuevos usuarios como para regalar a cualquier fanático de la Nintendo Switch.

Funda con 20 ranuras para guardar tus juegos

Funda con 20 ranuras para guardar tus juegos Amazon

Esta funda está fabricada con una carcasa rígida que la hace más duradera y libre de arañazos. Una parte de velcro asegura la consola dentro de ella, proporcionando estabilidad y comodidad durante su transporte. Además, su gran bolsillo ofrece un espacio seguro para pequeños accesorios como un cargador, auriculares y Joy-Cons adicionales. Con capacidad para 20 tarjetas de juego, esta funda permite llevar y cambiarlos en cualquier momento y lugar.

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión. Lee aquí nuestra política legal de afiliación.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.