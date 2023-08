El precio de las suscripciones de PlayStation sube en todo el mundo: estas son las nuevas tarifas

Sony anuncia en su blog oficial que aumentará el coste de las suscripciones anuales de PlayStation Plus a partir del 6 de septiembre. El precio de los niveles Essential, Extra y Premium subirán un 20% en Europa, pero si ya tienes una suscripción anual activa de PlayStation Plus, la actualización de las tarifas no se verá reflejada en tu factura hasta después del 6 de noviembre.

No obstante, tendrás que pagar el aumento tras hacer alguna modificación en la suscripción, por ejemplo, bajar a Essential o subir a Premium. Aunque en cualquier caso, los planes mensuales y trimestrales no se verán afectados por esta nueva medida.

El aumento de precios de los planes anuales de PlayStation Plus se hará oficial en todos los países en los que funciona el servicio. Y según Adam Michel, Director de Adquisición de Contenido y Operaciones de Sony Interactive Entertainment, la subida brindará "juegos de calidad y beneficios de valor agregado al servicio de suscripción", teniendo en cuenta que no se han detallado las nuevas ventajas.

Las nuevas tarifas



PS Plus Essential 12 meses: 59,99 euros a 71,99 euros.

PS Plus Extra 12 meses: de 99,99 euros a 125,99 euros.

PS Plus Premium 12 meses: de 119,99 euros a 151,99 euros.

Los próximos juegos de PlayStation



Por otro lado, en septiembre, los usuarios de PlayStation Plus tendrán acceso a 'Black Desert: Traveler Edition', 'Generation Zero' y 'Saints Row' para jugar en las consolas a través de PlayStation Portal y PS Remote Play.

