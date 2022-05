¿Por qué hace ruido tu nevera? Estos son los sonidos anormales que deberían preocuparte

Que la nevera haga ruido es totalmente normal, ya que al final está todo el día encendido y en funcionamiento. A pesar de que los frigoríficos más modernos ya los han reducido, hay que saber distinguir cuáles son los ruidos que no son normales y los que son signo de que algo malo está pasando.

Los ruidos normales de un frigorífico

La nevera está permanentemente encendida y algunos de los sonidos más comunes son la alarma, que puede sonar como un despertador y que indica que te has dejado la puerta abierta.

Otro sonido son los chasquidos, que se producen cuando se apaga el termostato o los golpes que son muy comunes cuando acabas de comprarte una nueva, ya que las paredes del interior se contraen.

El sonido del gorgoteo también es muy normal y se produce cuando está en circulación el fluido refrigerante. Los últimos que no deben preocuparte son los silbidos que se producen cuando se mueve el aire del interior y el ruido del motor que precisamente si suena es porque funciona correctamente.

Los frigoríficos nuevos hacen mucho ruido

Es muy normal que si nos acabamos de comprar este electrodoméstico, al no haber trabajado hasta ese momento, cuando lo encendamos haga algunos sonidos de los que mencionábamos antes como gorgoteos o dilatación de las paredes.

Los ruidos de tu frigorífico que deberían preocuparte

Antes hablábamos de aquellos ruidos que no deberían preocuparnos, pero no son todos, sino que hay otros que deben ponernos en alerta. El primero es si el ventilador tiene un ruido muy intenso, ya que puede ser que el compensador se esté estropeando.

El ruido desde el fondo puede ser un problema de la bandeja de goteo. Si tu frigo empieza a temblar, es posible que no esté bien instalado y si escuchas sonidos desde el interior, posiblemente las baldas estén mal puestas o esté colocado al lado de otro mueble.

Por último, un ruido preocupante, pero con fácil solución es que las patas de la nevera estén mal calibradas, ya que eso produce un ruido anormal en el frigorífico y la solución pasa por calibrarlo correctamente.

Instala correctamente la nevera

Si te acabas de comprar un frigorífico, lo mejor es que la instalación la lleve a cabo un profesional. A pesar de esto, si no se instala bien, puede deberse a que el aparato está mal nivelado o a que las patas no están puestas a la misma altura

Soluciona los ruidos internos

Si detectamos que hay sonidos que vienen desde dentro de la nevera, lo más probable es que el problema esté relacionado con una mala instalación de las baldas, así que deberá revisarlas y colocarlas bien para evitar cualquier incidente.

Excesivo ruido del ventilador

Aunque la nevera como ya hemos explicado al estar siempre en funcionamiento hace ruido, y si ves que tu ventilador hace uno excesivo, es posible que necesites limpiarlo y descongelarlo, ya que esa suele ser la principal causa.

Es hora de cambiar el frigorífico

Si ya has hablado con un especialista y al final no hay ninguna manera de arreglarlo, no te quedará más opción que cambiarlo por uno nuevo y gracias a las nuevas tecnologías, lo más probable es que la nueva disminuya los niveles de ruido.

