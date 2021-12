POCO M4 Pro 5G: diseño cautivador para un móvil POCO que también sorprende

Valoración: POCO M4 Pro 5G

Por méritos propios, POCO, vinculada a Xiaomi, se ha convertido en una de las marcas a tener en cuenta cuando se busca un móvil guiado por la calidad-precio. Con el POCO X3 Pro como el modelo estrella de su catálogo, como así lo indican las ventas y el interés generado en el segmento, y con el refinado POCO F3 como el más completo, el POCO M4 Pro 5G, el último teléfono lanzado hasta la fecha por el fabricante, también es de los que sorprenden.

El POCO M4 Pro 5G, ahora desde 220 euros, llegó en noviembre y cogió el relevo del POCO M3 Pro 5G lanzado a mitad de año, respecto al que cambia el estilo, el procesador, las cámaras y potencia la carga rápida. En primer término llama la atención por su diseño cautivador. Por algo uno de sus colores se llama Azul Molón.

El diseño del POCO M4 Pro 5G (20Bits)

Con su brillo y su tonalidad, luce muy sugerente y posee una textura agradable. Se aleja de la plasmación de su predecesor y se inspira en la del POCO M3, articulada en una versión bastante más depurada. Vuelve el gran rectángulo negro con el nombre de la marca a la derecha, pero aquí ya no se trata de una placa, sino que tiene el mismo acabado que el resto de la trasera.

El módulo en el interior del área negra desprende atractivo y presenta dos partes diferenciadas, una para la cámara principal y otra para el resto de la composición. El cuadrado viene con truco estético, ya que puede parecer que hay cuatro sensores secundarios cuando en realidad solo viene uno más (están el flash y dos elementos ‘decorativos’, uno con un punto rojo y otro para señalar la tecnología AI de la cámara).

Además de seducir, el acabado conlleva la ventaja de que queda siempre limpio y las molestas huellas no hacen acto de presencia. No obstante, entraña la contrapartida de que la superficie resbala y hay que tener cuidado para que no se escape de entre los dedos, sobre todo al familiarizarse con el dispositivo.

La pantalla del POCO M4 Pro 5G (20Bits)

Como señala su denominación completa, uno de sus alicientes se encuentra en la conectividad 5G en su rango de precio, posibilitada por el procesador Dimensity 810 de MediaTek. Otra especificación destacada corresponde a la fluidez de su pantalla de 6,6 pulgadas, con una frecuencia de actualización de 90 Hz. El panel, que depara una buena experiencia, cuenta con resolución FHD+, muestreo táctil de hasta 240 Hz y protección Corning Gorilla Glass 3.

Con cámara de 50 MP

El módulo de las cámaras del POCO M4 Pro 5G (20Bits)

De las tres cámaras del POCO M3 Pro 5G (48 MP + 2 MP + 2 MP) se pasa a dos, una principal de 50 MP, alcance que empieza a ser habitual en la gama media, y una ultra gran angular de 8 MP con campo de visión de 119 grados. A priori la composición resulta escasa en cuanto a número, si bien muchas veces se incluyen sensores de relleno. El ultra gran angular supone una clara mejoría respecto a los sensores macro y de profundidad del anterior.

Las fotografías y los vídeos no defraudan, tiene un modo nocturno más que interesante y la aplicación funciona con rapidez. También convence la cámara para selfis, de 16 MP.

La carga rápida no es de las más estimulantes del mercado, si bien se adscribe a lo correcto y al buen nivel medio. Sus 33W (el modelo previo no pasaba de 18W) permiten que su batería de 5.000 mAh, la capacidad que el usuario espera hallar, se recupere en algo menos de una hora.

El POCO M4 Pro, con 8,75 mm de grosor y un peso de 195 gramos, integra el sensor de huellas en el lateral, respeta la toma de auriculares de 3,5 mm y entre otros aspectos cuenta con NFC y altavoces duales. Comercializado en configuraciones de 4 GB + 64 GB y de 6 GB + 128 GB, contempla la ampliación del almacenamiento interno (hasta 1 TB) mediante microSD. Se rige por Android 11 según MIUI 12.5 para POCO.

Ficha técnica del POCO M4 Pro 5g

​

Pantalla: 6,6 pulgadas (FHD+, 90 Hz)

Procesador: MediaTek Dimensity 810

Configuración: 4 GB + 64 GB ó 6 GB + 128 GB

​Cámaras traseras: principal de 50 MP + ultra gran angular de 8 MP

Cámara frontal: 16 MP

Batería: 5.000 mAh con carga rápida de 33W

Conectividad: 5G / 4G

Sistema operativo: Android 11 según MIUI 12.5 para POCO

Otros elementos: SIM doble, microSD, altavoces duales, NFC, sensor de huellas en el lateral, emisor de infrarrojos, toma de auriculares

Peso: 195 gramos

Precio: 220 ó 240 euros

PUNTUACIÓN 20BITS: 7,5/10 Lo mejor: el diseño y la pantalla.

​

​Lo peor: su textura hace que se resbale

