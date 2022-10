Pixel Buds Pro: los auriculares de Google ofrecen bastante autonomía pero necesitan una mejora en la cancelación de ruido

Valoración: Google Pixel Buds Pro

Google Pixel Buds Pro es el dispositivo del gigante tecnológico que ofrece una mejorable cancelación de ruido, muy buena autonomía, un diseño ligero de auricular y estuche, cuenta con resistencia al agua y sudor, dispone de conectividad multipunto y varios sensores para facilitar la experiencia de uso.

Desde 20Bits hemos tenido el placer de probarlos, pero antes de entrar en detalle, empezamos con los principales rasgos técnicos:

Características

Autonomía : Auriculares (siete horas con ANC y hasta once horas sin ANC) y funda (hasta 20 horas con ANC y hasta 31 horas sin ANC).

: Auriculares (siete horas con ANC y hasta once horas sin ANC) y funda (hasta 20 horas con ANC y hasta 31 horas sin ANC). Cancelación de ruido activa.

Conectividad : Bluetooth 5.0 y conectividad multipunto.

: Bluetooth 5.0 y conectividad multipunto. Control táctil.

Driver : Transductor de altavoz dinámico de 11 milímetros.

: Transductor de altavoz dinámico de 11 milímetros. Ecualizador de volumen.

de volumen. Modo sonido ambiente.

Peso : Auriculares (6,2 gramos cada uno) y Funda (62,4 gramos)

: Auriculares (6,2 gramos cada uno) y Funda (62,4 gramos) Resistencia : Auriculares (protección IPX4) y funda (protección IPX2).

: Auriculares (protección IPX4) y funda (protección IPX2). Sensores : Sensor de proximidad por infrarrojos, acelerómetro y giroscopio con detección de movimiento.

: Sensor de proximidad por infrarrojos, acelerómetro y giroscopio con detección de movimiento. Precio: 219 euros.

Diseño

Los nuevos auriculares conservan la misma estética que los modelos anteriores, sin embargo, la última innovación de Google ha crecido en tamaño y carece de los arcos de silicona que servían para quedarse fijos en el canal auditivo.

El aparato electrónico es de plástico, tiene un acabado en mate que evita la suciedad y huellas, y está disponible en diversos colores (gris, carbón, verde lima y coral). También son resistentes al agua y al sudor porque cuentan con una certificación IP44, mientras que el estuche de carga tiene una certificación IPX2.

Con relación al estuche, es similar a un huevo y posee un acabado en plástico mate con efecto gomoso, cuenta con un LED en la parte frontal, un conector USB-C en la parte inferior y un botón en la parte trasera. Su color es blanco y por dentro es negro.

Disponibles en varios colores. Google

Sonido y cancelación de ruido

Google integra unos drivers de 11 milímetros en el interior, apuesta por un perfil de sonido que favorece los bajos, ofrece un sonido equilibrado, no se puede ecualizar la música de manera manual, incluye la función 'Ecualizador de Volumen' para mejorar las frecuencias de los bajos y agudos, acentúa las frecuencias de lostonos, soporta los códecs SBC y AAC, y tiene cancelación de ruido.

Si hablamos de la última función, el sistema cuenta con un procesador de diseño propio y algoritmos personalizados para eliminar lo máximo posible el ruido del exterior. Bajo mi experiencia, he notado que los sonidos más agudos eran capaces de filtrarse y ser audibles a la hora de escuchar mis canciones favoritas. Por otro lado, incluyen un modo de transparencia que aumenta el sonido del alrededor para escuchar lo que sucede.

El sonido que captura los micrófonos es nítido y amplificado por los altavoces, asimismo, para hacer llamadas, la calidad aún tiene margen de mejora porque el sistema de cancelación de ruido no es del todo efectivo y el usuario puede oírlo.

Experiencia de uso

El dispositivo integra el Asistente de Google para ofrecer velocidad de respuesta, además, estará a la escucha mientras tu dedo pulsa el panel táctil del auricular durante unos segundos (también se pueden decir en voz alta 'Hey Google').

Respecto a los gestos, los Pixel Buds Pro permiten realizar las siguientes acciones (se pueden cambiar a través de la aplicación Pixel Buds):

Pulsación corta : Detener o reanudar la reproducción.

: Detener o reanudar la reproducción. Pulsación larga : Cambiar ente el modo de transparencia y cancelación de ruido. También sirve para llamar al Asistente de Google.

: Cambiar ente el modo de transparencia y cancelación de ruido. También sirve para llamar al Asistente de Google. Dos pulsaciones : Pasar a la siguiente canción.

: Pasar a la siguiente canción. Tres pulsaciones : Volver a la canción anterior.

: Volver a la canción anterior. Deslizar hacia adelante : Subir el volumen.

: Subir el volumen. Deslizar hacia atrás: Bajar el volumen.

Los nuevos gadgets de Google ofrecen más servicios, como la compatibilidad con 'Fast Pair' (sistema de emparejamiento rápido), modo multipunto (mantener el dispositivo conectado a dos productos de manera simultánea) y la función de prueba de ajuste de almohadilla.

Pixel Buds Pro Google

Autonomía

La autonomía es uno de los puntos claves, debido a que con una sola carga, los Buds Pro pueden aguantar hasta ocho horas de reproducción (aproximadamente) con la cancelación de ruido activada. Ambos auriculares se descargan a un ritmo similar, es decir, pirden un 10% de la energía cada hora y media. Otro aspecto a mencionar es que necesitan cerca de una hora para lograr el 100% de la autonomía.

Por otro lado, la carga de la funda también es rápida, y con tan solo diez minutos se puede obtener hasta varias horas de reproducción, además, permite revivirlos dos veces.

Me gustaría mencionar que el estuche se puede cargar mediante USB-C en su parte inferior o de manera inalámbrica gracias al estándar Qi, no obstante, Google no ha incluido un cable de carga junto al dispositivo.

PUNTUACIÓN 20BITS: 7,5/10 ⚫︎ LO MEJOR: La gran autonomía de casi ocho horas de reproducción.

​

​⚫︎ LO PEOR: La cancelación de ruido.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.