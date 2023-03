Todos sabemos que la movilidad en las ciudades ha cambiado. El transporte urbano y el responsable con el medio ambiente (coches y motos eléctricas, bicicletas...) va ganado terreno a los vehículos de diésel o gasolina privados. Pero, desde hace unos años, un nuevo Vehículo de Movilidad Personal, como las bicis, se ha unido a la ecuación: el patinete eléctrico. Ya no hace falta cansarse en exceso pedaleando para ir a trabajar si vives en una zona con muchas cuestas ni coger un autobús concurrido por las mañanas para llegar a tiempo. Con un patinete eléctrico puedes moverte cómodamente por las calles de una ciudad y ser puntual en el trabajo. De hecho, estas son solo algunas de las razones por las que se han convertido en vehículos tan deseados y por las que todo el mundo quiere uno.

No obstante, la inversión de dinero que hay que hacer supera los 300 euros y a mucha gente le cuesta dar el paso por tratarse de un vehículo cuya regulación es muy reciente y todavía sigue actualizándose. Pero, si cumples con las normas viales, llevas casco y otras medidas de seguridad como luces y chaleco, y tienes la edad mínima para conducir no hay razón por la que no puedas lanzarte a este nuevo método de circulación ¡si encuentras ofertas por las que no tener que invertir más de 300 euros! Desde 20deCompras queremos ayudarte en este último punto y hemos encontrado los mejores descuentos (que van desde los 100 euros) para que puedas pasarte al lado eléctrico de la forma más económica posible.

De hecho, la primera oferta a destacar de Media Markt no llega a 300 euros. Se trata de un patinete eléctrico de la marca Youin You-Go que costaba 349 euros y puede ser tuyo ahora por 249. Además, la calidad de este vehículo de movilidad urbana es excepcional. Tiene ruedas antipinchazos, amortiguación delantera y una autonomía de hasta 25 kilómetros para recorrer las calles de tu ciudad sin problema. Además, es plegable, por lo que podrás guardarlo en casa o en el trabajo cómodamente. Lo más novedoso es que el patinete eléctrico You-Go L va equipado con una pantalla informativa en la que podrás comprobar el modo de conducción, la batería y a qué velocidad vas. De esta forma controlarás que no vayas "como un pepino", tal y como apuntó una vez la periodista Beatriz Pérez Aranda en el canal 24horas, refiriéndose al piloto de Fórmula 1 Robert Kubica.

Con 25 kilómetros de autonomía. Mediamarkt

Datos estructurados producto Nombre: Patinete eléctrico Descripción: patinete eléctrico a la venta en Media Markt con 25 kilómetros de autonomía. Marca: Youin You-Go Rating: 5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 249 Imagen:

Pero, si prefieres una marca más conocida como el gigante chino Xiaomi, en El Corte Inglés también encontramos una rebaja de cien euros en el modelo Scooter 3 Lite de Xiaomi. Tiene una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora, una potencia de 200 vatios para que puedas subir cuestas de más de un 14% de desnivel y su cuerpo de aluminio de grado aeroespacial le aporta una alta resistencia. Por otro lado, posee un sistema de frenado doble (de tambor en la rueda trasera y sistema E-ABS en la delantera) y ¡es plegable!

Se puede emparejar con tu teléfono. El Corte Inglés

Datos estructurados producto Nombre: Patinete de Xiaomi a la venta en El Corte Inglés Descripción: Patinete de Xiaomi a la venta en El Corte Inglés Marca: Xiaomi Rating: 5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 349 Imagen:

Rebajas de más de 100 euros

Si te han gustado las anteriores ofertas, pero todavía quieres más rebaja, esta de Cecotec de 121 euros seguro que te encanta. Este patinete de la marca española ha pasado de costar 619,90 a menos de 500, además, se trata del modelo Bongo Serie S Infinity, que tiene 750 vatios de potencia máxima que le permite superar pendientes de hasta 15% de desnivel sin ningún problema. Lo mejor de este modelo es la seguridad, ya que sus ruedas tubeless de 10 pulgadas aportan gran comodidad y seguridad en la conducción. No podemos dejarnos sin apuntar su doble sistema de frenando y su foco para alumbrar la calzada.

Con baterías intercambiables para que te dure más tiempo. Cecotec

Datos estructurados producto Nombre: patinete eléctrico Descripción: Patinete eléctrico de Cecotec Marca: Cecotec Rating: 4.8 Autor del rating: 20deCompras Precio: 499 Imagen:

Pero, aún te gustará más ¡esta rebaja de 150 euros en Mielectro! Corre porque se encuentra ahora rebajado el patinete SmartGyro Rockway V2 de 800 vatios de potencia, de diseño plegable, pantalla led y luces incorporadas. Se trata del mayor descuento de la lista en un patinete de los más potentes del mercado con suspensión trasera y delantera para mayor estabilidad. Con este, seguro, querrás ir a trabajar todas las mañanas con él.

Con suspensión trasera y delantera. Mielectro

Datos estructurados producto Nombre: Patinete Mielectro Descripción: Patinete Mielectro con 800 vatios de potencia Marca: SmartGyro Rating: 5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 649 Imagen:

Y, un modelo más pro de la misma marca, pero con 100 euros de rebaja, en vez de 150, es este patinete SmartGyro Rockway PRO V2.0. Se trata del más rápido y urbano de la lista, ya que posee una batería de 15.000 miliamperios, neumáticos de 10 pulgadas resistentes al desgaste y a los cambios de calzada, suspensión delantera y trasera de doble pistón. Incorpora, incluso, intermitentes LED traseros y hasta tres modos de velocidad.

Modelo Pro. Mielectro

Datos estructurados producto Nombre: Patinete SmartGyro a la venta en Mielectro Descripción: Patinete SmartGyro, el modelo pro, a la venta en Mielectro Marca: SmartGyro Rating: 5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 799 Imagen:

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Media Markt y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.