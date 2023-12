Para qué sirven las teclas 'return' y 'enter' de tu ordenador y por qué no debes usarlas como si fueran lo mismo

Seguro que no te has parado a pensar detenidamente cuál es el significado de todas las teclas del ordenador y crees que alguna que otra cumple la misma función y por eso las utilizas de la misma manera, pero no siempre es el caso. Concretamente, hablamos de las teclas ‘enter’ y ‘return’, ya que muchos usuarios piensan que tienen el mismo uso y no es el caso.

Diferencias de las teclas ‘enter’ y ‘return’ del ordenador

Como tal, aunque parezcan tener el mismo uso, no es así, pues su origen y función es diferente, pero si una de ellas no la utilizamos, es lógico no descubrir su función. Entrando ya en materia, para explicar la tecla ‘enter’ o ‘intro’ tenemos que remontarnos cuando surgió la necesidad de diferenciar entre crear una nueva línea o pasar a una siguiente y de confirmar una información, es decir, como si en el botón estuviera escrito aceptar. Esta es la tecla ‘intro’ que se sitúa a la derecha del teclado.

En cambio, la tecla ‘retorno’ la hemos modernizado, ya que proviene de las máquinas de escribir antiguas. Como tal hace referencia al nombre de ‘retorno de carro’, que era el mecanismo por el cual la palanca de la máquina permitía situarse al comienzo de una nueva línea y más adelante se cambió esa palanca por la tecla llamada ‘retorno’. Es decir, esta tecla sirve para crear o situarse en una nueva línea, no para aceptar nada.

Sí que es cierto que en Windows se comportan de la misma manera al pulsar cualquiera de las dos y por ello puede ser que se haya llegado a confundir, pero si nos ceñimos a su función original, son completamente distintas. Por su parte, en Mac, cada tecla cuenta con su código, aunque la mayoría de usuarios utilizan ‘return’ para confirmación pulsando repetidamente la tecla Fn.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.