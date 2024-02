Paneles solares transparentes: la alternativa a las placas solares para ahorrar a fin de mes sin perder luz

Los paneles solares son estructuras rectangulares con una unidad básica de transformación que es la célula solar y que mide aproximadamente diez metros cuadrados, además, un panel une sobre una plancha varias de estas células –que se recubren con un plástico llamado EVA– para captar la energía que proporciona el sol con el fin de convertirla en electricidad. Pero, ¿qué pasaría si los paneles solares fueran transparentes?

Sin irnos muy lejos de esta idea que puede parecer un disparate, hace un año y medio, un grupo de investigadores de la Universidad Estatal de Michigan (MSU, por sus siglas en inglés) desarrolló el primer concentrador solar transparente que convirtió a cualquier ventana en una celda fotovoltaica, como si se tratase de un panel solar.

Básicamente, este invento, bautizado como Transparent Luminescent Solar Concentrator (Concentrador Solar Luminiscente Transparente, en español) funciona como un concentrador solar transparente, asimismo, absorbe longitudes de onda de luz infrarroja y ultravioleta para transformarlas en energía.

Pero más allá de dicha innovación, la empresa japonesa inQs sorprende con otro vidrio que convierte a cualquier ventana en un panel fotovoltaico, e incluso genera más electricidad que el anterior mencionado.

Este 'panel solar' se llama SQPV (Solar Quartz Panel, por sus siglas en inglés), se trata de un vidrio solar transparente fotovoltaico de cuarzo, nace como una alternativa para lograr que una ventana pueda capturar parte del espectro de luz, combina la eficiencia energética con un diseño versátil y promete transformar el panorama de la generación de energía renovable mediante catalizadores y electrodos.

¿Cómo funciona?

SQPV se puede instalar en fachadas o ventanas –como si fuese un segundo cristal– para aprovechar la energía del espectro invisible, de esta manera, convierte la luz en electricidad a través de la superposición de nanomateriales entre dos láminas de vidrio conductor que contribuyen a la generación de electricidad.

Por otro lado, es importante mencionar que puede captar energía a ambos lados del cristal y, gracias al aprovechamiento de la luz infrarroja, funciona en días nublados e incluso en interiores. Además, reduce el consumo energético a la hora de iluminar y calentar espacios o de protegerse del calor.

Así es el vidrio solar SQPV. inQs

¿Cuándo se comercializará?

De momento, la empresa inQS ha empezado a fabricar las primeras unidades de su vidrio solar en su planta de Tokio, además, se ha probado e incluso instalado en una escuela de Japón para comprobar si son eficientes o no. Sin embargo, la entidad todavía no ha especificado cuál es su potencia eléctrica y eficiencia energética para comprobar si son rentables o no.

