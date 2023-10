Oro, esmeraldas o diamantes: ¿tiene sentido la tendencia de las marcas de sacar ediciones de lujo de sus dispositivos?

Hace poco nos enteramos de que Apple había descatalogado la primera generación de sus smartwatch. Al contar con la etiqueta de 'obsoletos', la marca de la manzana y los proveedores de servicios autorizados dejarían de reparar u ofrecer otros servicios en dichos dispositivos.

Apple llegó a vender una Apple Watch Edition (2016) de esta Serie 0, que costó 1.299 dólares, y una de 10 quilates de oro, muy exclusiva, que valía hasta 17.000 dólares. Este modelo estaba claro que no estaba pensado para el público general, sino para ricos y celebridades como la cantante Beyoncé o el diseñador Lagerfeld, que llegó a llevarlo durante una temporada.

Los elevados precios de las ediciones especiales no los ha salvado de la obsolescencia en Apple tras ocho años de su salida al mercado (siete en el caso de la Watch Edition de 2016). No obstante, la idea de que los relojes inteligentes dejen de actualizarse o de poder repararse en las tiendas demasiado pronto en comparación con modelos más convencionales no parece que eche para atrás a los clientes con dinero. Una prueba de ello es la 'moda' de las grandes marcas de lanzar ediciones de lujo con materiales preciosos a precios desorbitados.

HP Spectre by J. Hannah y HP Spectre by Tord Boonje

El fabricante HP presentó en el New York Times International Luxury Conference de 2016 dos portátiles de edición limitada, recubiertos de oro de 18 quilates y con diamantes. Para ello, colaboraron con los diseñadores Tord Boontje y Jess Hannah.

Los modelos se subastaron en mayo de ese mismo año en el Festival de Cine de Cannes y el dinero recaudado se destinó a la Fundación Nelson Mandela.

La versión HP Spectre by Tord Boonje, tenía una pantalla de 13,3 pulgadas y una decoración de flores de cerezo, otras flores, un pavo real y una mariposa. Combinaba el oro de 18 quilates con cristales de Swarovski incrustados sobre un profundo azul de medianoche.

HP Spectre by Tord Boonje HP

Por otro lado, el HP Spectre by J. Hannah, también de 13,3 pulgadas y con oro de 18 quilates, tenía incrustados diamantes en el logotipo y el botón de encendido.

iPhone 11 Pro Discovery Solarius

La empresa rusa Caviar, especializada en móviles lujosos, llegó a tunear un iPhone 11 Pro con oro de 18 quilates y 137 diamantes. Además, en la carcasa, incluyeron un reloj analógico con un mecanismo interno visible muy elegante.

Por unos 70.000 dólares, se podía conseguir la versión de 64 GB y, ‘solo’ por 1.000 dólares más, ofrecían la versión de 512 GB.

Caviar vende modelos más actuales de Apple, sin embargo, el precio del iPhone 11 Pro bañado en oro y diamantes es uno de los más costosos que ha lanzado.

iPhone 11 Pro Discovery Solarius. Caviar

Apple Vision Pro

También de la mano de Caviar, tendremos el año que viene una versión de lujo de los próximos auriculares de realidad mixta de Apple. El precio de salida al mercado oficial de este dispositivo será de 3.499 dólares, pero la opción premium costará 39.900 dólares.

El aparato costará tanto porque la carcasa y máscara protectora estarán cubiertos de oro de 18 quilates. Según la empresa, solo producirán 24 unidades.

Apple Vision Pro Caviar

Honor V Purse

Es un móvil con un diseño distinto al que tenemos acostumbrado, ya que imita a un bolso pequeño. Cuenta con carcasas de distintos acabados disponibles, para adaptarse a los gustos de todo el mundo, y también tiene muchos tipos de pantallas AOD, para personalizar la apariencia y conjuntarlo con el outfit de cada día.

Para convertir el teléfono en un accesorio, Honor colaboró con Bram Van Diepen, director creativo de moda masculina de Burberry, Yunuene Esparza, artista contemporánea, Yan Youmin, profesor de la Academia de Arte de China, y Xiao Hui Wang, artista transversal.

Este modelo, aunque costoso, tampoco destaca si lo comparamos con los dispositivos anteriormente mencionados. Pero su precio sigue siendo alto, llegando a los 1.999 euros.

Honor V Purse. Honor

Huawei Watch Ultimate Gold Edition

La empresa dio a conocer a mediados de septiembre la última generación de relojes Huawei Watch GT 4. Este modelo tiene una versión con un diseño de oro de 18 quilates de seis segmentos, situado en el biesel de cerámica nanocristalina, en la caja, en el brazalete y en la corona giratoria.

En este caso, este modelo cuesta 2.999 euros.

Huawei Watch Ultimate Gold Edition. Huawei

Samsung Galaxy Z Flip5 amarillo

Samsung colaboró con ScrapWorld para lanzar una versión amarilla de su teléfono plegable Galaxy Z Flip5. Para su presentación, contaron con la actriz Blanca Suárez en un evento urbano celebrado en Madrid.

El móvil tenía su charm recubierto en oro de 18 quilates con dos diamantes y una esmeralda simulando las cámaras y flash del dispositivo. Además, habían grabado la S de ScrapWorld en la parte exterior y las 3 estrellas del logo de la colaboración en la pantalla interior.

Este modelo puede conseguirse entrando en una rifa activa hasta el próximo 18 de octubre por un euro, a través de la web http://www.flippin24-7.com.

Samsung Galaxy Z Flip5 edición limitada. Samsung

