Oreómetro, el dispositivo 3D que separa de manera uniforme la crema de las galletas Oreo

Muchos usuarios se siguen preguntando a día de hoy cómo se puede conseguir la separación perfecta para tener la crema de las Oreo en ambas caras. Algunos piensan que es mejor rotar y separar, mientras que otros creen que lo conveniente es solo dividirlas, pero, ¿son las soluciones correctas?

Crystal Owens, ingeniera mecánica en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), ha encontrado la solución para separar las galletas gracias a un reómetro, un instrumento que mide la viscosidad de las sustancias.

El estudio de la investigación se ha publicado en la revista Physics of Fluids y está titulado como ‘On Oreology, the fracture and flow of milk's favorite cookie’ (‘En oreología, la fractura y el flujo de la galleta favorita de la leche’, en español).

¿Qué es el Oreómetro?

El dispositivo se llama Oreómetro, está formado por dos pinzas para que cada una de ellas sujete los lados de la galleta, utiliza el método de torsión y fue impreso en 3D.

En la parte inferior hay un soporte de goma que asegura las pinzas, además, cada de ellas tiene soportes para monedas. El estudio indica que para emplear este aparato, se deben poner cinco monedas en un lado de las pinzas.

Esta mecánica consigue que la galleta se separe de forma segura para repartir la crema entre las dos mitades. Asimismo, el diseño es de código abierto para que los usuarios se puedan construir su propia máquina.

Así es el Oreómetro. Crystal Owens.

El proceso de desarrollo

Para llevar a cabo el experimento, colocaron Oreos en un reómetro para medir el torque, es decir, fijaron una cara de la galleta e iban girando cuidadosamente la otra. El equipo cuantificó la cantidad de crema en cada oblea a través de la inspección visual cuando la galleta se rompió.

Ownes señala en el estudio que “tenía en mente que si giras las Oreos perfectamente, debes dividir la crema en el medio. Pero lo que en realidad sucede es que la crema casi siempre se sale por un lado”.

Los investigadores midieron la influencia de la leche, el sabor de las galletas, la cantidad de relleno y la velocidad de rotación en la distribución final de la crema.

¿Por qué la crema se queda siempre en un lado?

Ownes explica que el proceso de fabricación podría ser el responsable, debido a que en una de las partes se dispensa una bola de crema y después se coloca encima la otra.

La ingeniera añade que “esa pequeña demora puede hacer que la crema se adhiera mejor a la primera. Descubrimos que no hay ningún truco de girar que divida la crema de manera uniforme”.

