Olvidan en un restaurante el prototipo del primer reloj inteligente de Google y se filtra su diseño

Presentar un aparato electrónico al mundo sin que antes se haya filtrado es cada vez más complicado. Ya sea por un descuido de la propia compañía en Internet o, en este caso, porque alguien lo haya dejado olvidado en un restaurante, muchas veces los conocemos antes de que lleguen al mercado.

Esto último no es nada usual, pero es lo que le ha pasado a Google después de que una persona se olvidase el prototipo del primer smartwatch de la compañía en un establecimiento de Estados Unidos según ha informado el portal de Android Central.

El nombre en clave que utilizaba la compañía del dispositivo es Rohan y hasta ahora habían mantenido la discreción de este producto. Ahora sabemos que tiene una pantalla circular y apenas bordes y ha sido diseñado en su interior de color negro. Además, presenta una corona circular para que el usuario interactúe con él.

La correa ha sido desarrollada por Google y presenta una estética deportiva aunque también encontraron este dispositivo con otra en color negro de silicona que estaba acoplada en el lateral del aparato. La parte trasera presenta un diseño de cristal que puede indicar el uso de sensores biométricos o que se utilice para la carga del reloj.

Cuando la persona se lo encontró, procedió a su encendido y solo se mostró el logo de la Google, pero el sistema operativo no arrancaba, lo que podría ser porque se trata todavía de un prototipo aún en fase de desarrollo.

Al parecer, podría tratarse de un usuario de Reddit de nombre tagtech414 y que él mismo ha afirmado ser el filtrador que se puso en contacto con Android Central y publicó una fotografía para verificarse como el autor de las imágenes que se habían difundido.

Google todavía no se ha pronunciado sobre este aparato y desconocemos cuál será su precio aunque por las características no parece que vaya a ser barato. Tampoco se conocen todavía los detalles sobre el softaware aunque es muy probable que todavía no cuente con sistema operativo y que su carga se produzca como la de un Apple Watch.

Además del propio reloj, que podría ser bautizado como Pixel Watch, se encontró junto a una caja blanca que todavía no será la definitiva y en ella se advertía de que ese producto no había sido todavía autorizado por Estados Unidos ni por ningún otro país.

El supuesto filtrador ofreció todos los detalles sobre este descubrimiento aunque para las autoridades, lo más importante era asegurarse de que no se trataba de un trabajador encubierto de Google que intentase acelerar la publicidad del reloj.

Este hecho, a pesar de no ser muy usual, no es la primera vez que un producto que va a ser lanzado se desvela antes de la presentación por un descuido o porque alguien lo haya perdido. Un ejemplo de esto ocurrió en 2010, cuando un trabajador de Apple se olvidó en un restaurante el iPhone 4 que todavía no estaba en el mercado.

En aquel momento, este tipo de circunstancias eran todavía menos frecuentes e incluso la policía investigó los hechos, pero hoy en día ya sabemos que estas situaciones son de lo más normal y que con la cantidad de avances que se producen, seguramente muchos dispositivos no lleguen al día de su presentación sin haber sido descubiertos antes.

