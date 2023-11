Fnac ya tiene precios Black Friday, como esta PS5 con 120 euros de descuento

La Navidad está a la vuelta de la esquina y, con ella, los regalos. ¿Te gustaría hacerte con las últimas novedades, pero temes que su precio no sea asequible? ¿Necesitas renovar tus antiguos dispositivos y tienes un presupuesto limitado? Durante el Black Friday de Fnac, encontrarás precios más bajos en cientos de artículos.

Fnac es un referente en todo lo relacionado con las nuevas tecnologías y aparatos electrónicos. No solo destaca por sus productos y artículos de calidad, sino también por su servicio. En esta ocasión, nos hemos sumergido en su web para traerte una selección de promociones que, creemos, te resultarán muy interesantes. Si quieres saber más, aquí te dejamos ofertas de Fnac en el Black Friday 2023.

Qué podemos esperar del Black Friday de Fnac

Fnac ha sido una de las tiendas más madrugadoras este Black Friday, con descuentos desde el 1 de noviembre. Durante esta campaña, muchos de los artículos punteros en electrónica y electrodomésticos están a un precio mucho menor que el resto del año. Algunos descuentos alcanzan, incluso, el 50 %. Rebajas que se combinan con otras promos como el envío gratis de libros entre el 20 y el 26.

En Descuentos 20minutos estamos actualizando minuto a minuto todas las ofertas y puedes enterarte si se activa algún código descuento Fnac para aplicar en alguna categoría o producto.

Ofertas Black Friday de Fnac que puedes comprar ya

A continuación, te dejamos nuestra selección de ofertas del Black Friday de Fnac que encontrarás en la campaña 2023.

Consola PS5 825 Gb

Consola PS5 825 Gb Fnac

La consola de Sony sigue siendo una de las más demandadas por los usuarios e incorpora una gran cantidad de juegos exclusivos. De hecho, sagas como Gran Turismo o The Last of Us solo están disponibles en las consolas del fabricante japonés.

Es más, este modelo estuvo fuera de stock tras su lanzamiento debido al elevado número de ventas que lo convirtió en líder del mercado. Ahora puede ser tuya sin esperas y con un ahorro muy importante respecto a su lanzamiento. Con un 22 % de descuento, su precio final se queda en 429,99 €.

Tableta Lenovo Tab M10 Plus

Tableta Lenovo Tab M10 Plus Fnac

Las tabletas con Android son una excelente alternativa a las fabricadas por Apple. Este modelo de Lenovo cuenta con una pantalla de 10 pulgadas que la convierte en una opción ideal para trabajar con ella. Asimismo, incluye un procesador de gran potencia que te permitirá disfrutar de los juegos más exigentes con el mejor rendimiento.

Además, dispone de un amplio espacio de almacenamiento para que guardes tus películas favoritas o cientos de tus fotos preferidas. Durante esta campaña, tiene un descuento del 29 % que deja su coste total en 199€.

Televisión LG OLED 4K 48 pulgadas

Televisión LG OLED 4K 48 pulgadas Fnac

LG es líder indiscutible en el sector de las televisiones de última generación. Sus paneles OLED son los únicos que proporcionan unos negros puros y colores vibrantes. Este modelo, con una pantalla de 48 pulgadas, es ideal para un salón y se adapta a la mayoría de muebles.

En su parte trasera, incorpora un sistema de anclajes que te posibilitará colgarla de la pared para ahorrar espacio. Todo ello en un modelo que incluye unos altavoces de gran potencia para que disfrutes del deporte o de tus películas favoritas en Ultra HD. Su precio es muy competitivo y Fnac aplica un 25 % de descuento para que la consigas por 899 €.

Freidora sin aceite Cosori Premium Chef Edition

Freidora sin aceite Cosori Premium Chef Edition Fnac

Las freidoras de aire o sin aceite pueden convertirse en tus mejores aliadas en la cocina. Su tecnología es muy similar a la que emplean los hornos convencionales, pero su consumo energético es inferior, así como el tiempo que tardan en preparar tus recetas. Este modelo de Cosori es uno de los más vendidos. Y no es para menos.

Cuenta con diferentes accesorios que te permitirán freír patatas, cocinar pescado o asar carne de una forma cómoda y muy limpia. La grasa se deposita en su bandeja inferior para evitar que acabe en tu plato, por lo que ganarás también en salud. Su rebaja es de 39,74€ y se queda por 123,80 €.

Tocadiscos Muse MT-201 GLD

Tocadiscos Muse MT-201 GLD Fnac

Con este tocadiscos podrás reproducir tus vinilos con una gran fidelidad de sonido. Es capaz de funcionar en tres velocidades y dispone de una tecnología que te hará cambiar tu viejo equipo de reproducción sin pensarlo.

Gracias al WiFi y al Bluetooth, puede conectarse directamente a tu ordenador o a tu teléfono móvil para que tu música suene directamente en sus altavoces, sin necesidad de poner un vinilo. Por otro lado, viene equipado con un equipo de sonido estéreo. El precio tras descontar el 20% es de solo 75,92 €.

Como ves, las ofertas del Black Friday de Fnac incluyen productos muy variados. Pensamos que esta selección puede resultarte interesante para que ahorres dinero en tu carrito de la compra, sin embargo, es importante que valores qué es lo que necesitas. En el mercado de la tecnología, puedes encontrar distintas opciones que se ajusten a tu presupuesto.