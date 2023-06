Así es el nuevo MacBook Air de 15 pulgadas de Apple: más fino, menos pesado y con batería para todo el día

El nuevo Mac Book Air de 15 pulgadas es ya una realidad desde este mismo lunes, tal y como se acaba de anunciar en la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) 2023 de Apple, uno de los eventos anuales más importantes de la compañía fundada por Steve Jobs. Este innovador portátil ha sido presentado a nivel mundial por John Ternus, responsable del equipo de Ingeniería de Hardware de Apple, convirtiéndose en la primera gran sorpresa para los millones de fieles clientes de la multinacional con sede en Cupertino.

El nuevo ordenador de Apple solo pesa 1,5 kilos, esto es un 40% menos, y está disponible en cuatro colores: gris espacial, plateado, azul y dorado. Además, ofrece 500 nits de brillo, posee una cámara FaceTime 1080p, dispone de seis altavoces con audio espacial. Sin embargo, su punto fuerte es que incluye un revolucionario chip M2 que permite 18 horas de batería.

Nuevo MacBook Air M2 de 15 pulgadas de Apple Apple

En cuanto a su precio, estará disponible desde 1.299 dólares en su versión de 8+256 GB. y se lanzará al mercado a la semana que viene en Estados Unidos. A día de hoy no se sabe la fecha exacta en la que llegará a España. Pero eso no es todo, porque la empresa tecnológica estadounidense lanza el nuevo Mac Studio que también incorpora sus chips M2 Max, con hasta un 25% más de rendimiento. Ahí no acaba la cosa, porque además incorporan hasta 192 GB de memoria RAM y pueden reproducir 22 vídeos en 8K.

Hasta 18 horas de batería con el nuevo MacBook Air de Apple

La ligereza, junto a la batería, es la clave de este rompedor producto. A falta de conocer todos los detalles sobre su capacidad, ya se sabe que ofrecerá una autonomía de hasta 18 horas. Otro punto que no deja a nadie indiferente tiene que ver con la conectividad. Apple apuesta por el sistema MagSafe 2.0, el cual servirá para cargar de forma magnética el equipo, pero sin renunciar a que pueda hacerlo a través de uno de sus dos puertos Thunderbolt 4. También incluyen conector para auriculares.