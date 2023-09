El nuevo decodificador de Vodafone TV lleva Android TV y Asistente de Google para sus más de 200.000 contenidos

Vodafone España ha presentado hoy su nuevo decodificador, el primero basado en Android TV. Con un tamaño y peso reducidos un 20% respecto a su versión anterior y compuesto en un 96% de plástico reciclado, el dispositivo ofrece un 50% más de velocidad de procesamiento y de memoria, lo que proporciona una respuesta más rápida y fluida. Además, dispone de 4K y HDR.

Este dispositivo se convertirá en el decodificador estándar de Vodafone TV, y estará disponible para los nuevos clientes de la compañía a partir de la segunda quincena de octubre. Se utilizará en todas las redes en las que Vodafone TV 4K se utiliza actualmente y no implicará ningún coste para los clientes convergentes en las tarifas One Ilimitada Max, One Ilimitada Dúo Series/Family u Hogar Ilimitable. A continuación, explicamos todas sus novedades.

Funciones clave de Vodafone TV

Ver programas de los últimos 7 días, grabaciones en la nube, ver desde el principio, control del directo pudiendo retroceder hasta 4 horas, contenidos bajo demanda, buscador, recomendaciones personalizadas y control por voz, entre otras. Tiene instaladas de serie las plataformas de HBO Max, Disney+, Prime Video, Filmin, Atresplayer Premium, Eurosport… Además de permitir la descarga de miles de aplicaciones de Google Play Store.

El nuevo decodificador de Vodafone Vodafone

Asistente de Google

Los usuarios podrán controlar Vodafone TV tan solo pulsando un botón de su mando a distancia y hablando, lo que les permitirá sintonizar canales, iniciar aplicaciones, controlar la reproducción de vídeo o buscar contenidos entre los más de 200.000 contenidos disponibles en Vodafone TV y en todas las aplicaciones instaladas. Los que tengan una cuenta de Google podrán disfrutar de las funcionalidades del asistente de Google, como son la búsqueda de información, consulta de noticias, entre otras.

Chromecast

Esta es una de las funciones más relevantes, ya que permite compartir la pantalla del teléfono móvil, así como enviar y controlar la reproducción de vídeo desde cientos de aplicaciones móviles a la pantalla del televisor, sin necesidad de instalar ninguna app específica ni de adquirir otro aparato con esta funcionalidad.

