Nothing Phone (2a) Plus: el innovador móvil de los 'ojos de robot' viene con más potencia

Animada por las ventas y la buena respuesta, Nothing ha cogido impulso en cuando al ritmo de llegada de sus móviles. Ha pasado de lanzar un smartphone al año a multiplicar su oferta, ya que este 2024 suma ya cuatro teléfonos. Comenzó con el innovador Nothing Phone (2a), del que después trajo una colorida edición especial. Y tras sorprender también con el CMF Phone 1 (con trasera desmontable), la marca ha presentado el Nothing Phone (2a) Plus, vitaminada evolución de un exitoso modelo que se ha convertido en un referente dentro de la gama media.

El Nothing Phone (2a) Plus es oficial, si bien su entrada en escena fuera del Reino Unido no se hará realidad hasta septiembre, momento en el que se concretarán tanto su disponibilidad en España como su precio en euros. En la tienda de Nothing en Londres estará disponible desde el 3 de agosto por 399 libras (12 GB + 256 GB), lo que equivale a unos 473 euros.

Los cambios sustanciales no se dan en el diseño, que mantiene la identidad del original (base sobre la que aplica pequeños retoques), sino en aspectos de las cámaras y, sobre todo, en el rendimiento.

El Nothing Phone (2a) Plus en color gris (Nothing)

Trae dos nuevos colores, un Gris metalizado y otro tipo de Negro. Lo más significativo de la plasmación reside en la apuesta premium por los acabados metálicos (así lo resaltan sus marcos). La trasera vuelve a mostrar los ya inconfundibles 'ojos de robot' (las dos cámaras traseras alojadas en el centro de la bobina NFC), el 'circuito' interior visible por el factor transparente y, por supuesto, las luces LED (en la ‘cabeza’ del robot) para el sistema lumínico para notificaciones, la llamativa interfaz Glyph.

Nothing sigue con MediaTek, aunque sustituye el Dimensity 7200 Pro por el Dimensity 7350 Pro 5G. Su CPU es casi un 10% más rápida que la del Phone (2a). A su vez, su GPU es un 30% más rápida a la hora de jugar, de ahí que el fabricante señale el recorrido gaming del dispositivo. En el rendimiento favorecido intervienen asimismo la RAM Booster (aporta 8 GB extra) y Smart Clean, tecnología que limpia los archivos del sistema que no se utilizan.

Reedita la pantalla Amoled de 6,7 pulgadas con resolución FHD+, fluidez de 120 Hz, profundidad de color de 10bits, muestreo táctil de 240 Hz y un pico de brillo de 1.300 nits.

Cámara para selfis de 50 MP

En el apartado fotográfico, la potenciación se produce principalmente en la cámara para selfis, antes de 32 MP y ahora de 50 MP (sensor Samsung JN1). En la composición trasera vuelven la cámara principal de 50 MP (esta vez el fabricante especifica que se trata del sensor Samsung GN9) y la ultra gran angular de 50 MP con campo de visión de 114 grados (también el JN1).

La batería revalida los 5.000 mAh, si bien la carga rápida da un pequeño salto y sube de los 45W a los 50W. En esta ocasión también admite carga inversa (5W).

El Nothing (2a) Plus se rige por la versión 2.6 del sugerente software Nothing OS, un Android puro (Android 14) con una fuerte identidad visual. La compañía promete tres años de actualizaciones de sistema operativo y cuatro años de actualizaciones de seguridad.

Fruto de la integración con ChatGPT efectuada por Nothing meses atrás, la interfaz incorpora News Reporter, un widget que gracias a la IA ofrece resúmenes de noticias y los convierte en audio. Respecto a la inteligencia artificial, cabe recordar que Nothing lanzará en 2025 su Phone (3), en el que desplegará todos sus avances en esta vertiente.

