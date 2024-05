Nothing gana la carrera de los auriculares con IA: ChatGPT se integra en sus dispositivos en una semana

Nothing

Nothing, fabricante británico de electrónica de consumo, presentó, a mediados de abril, su tercera generación de auriculares con los nuevos Nothing Ear y los Nothing Ear (a).

El primer dispositivo mencionado cuenta con un diseño casi idéntico al de su predecesor, tiene un driver dinámico personalizado de 11 mm que incluye un diafragma cerámico, ofrece una cancelación de ruido de hasta 45 dB y la batería de 500mAh de su estuche depara una autonomía de hasta 40,5 horas. Mientras tanto, los segundos auriculares comparten el factor del driver dinámico personalizado de 11 mm, la cancelación activa de hasta 45 dB y la batería de 500mAh del estuche; teniendo en cuenta que las diferencias respecto al primer modelo explicado se encuentran en el diseño interno y las funciones avanzadas.

Pese a que existen ciertas similitudes entre ambos aparatos electrónicos, el fabricante anunció en la presentación que Nothing Ear y Nothing Ear (a) compartirían otra funcionalidad, concretamente, la tecnología de ChatGPT para usar la inteligencia artificial (IA) directamente desde los auriculares. Y, después de un mes, esta novedad ya tiene fecha de lanzamiento.

Será el próximo 21 de mayo cuando Nothing integre la IA de OpenAI en todos sus modelos de auriculares a través de una actualización de la app. Además, esta compatibilidad con ChatGPT se extenderá a los dispositivos Ear (1), Ear (stick), Ear (2), y también a los de su submarca: CMF Buds, CMF Neckband Pro, y CMF Buds Pro.

Más novedades de Nothing: el móvil Nothing Phone (2a)

El modelo Nothing Phone (2a) tiene una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas, posee un procesador MediaTek Dimensity 7200 Pro, sus cámaras traseras están compuestas por un sensor principal de 50 MP más un ultra gran angular de 50 MP, la cámara frontal tiene 32 MP, dispone de 5.000 mAh con carga de 45W, incorpora conectividad 5G, posee el sistema operativo Nothing OS 2.5 (Android 14) y está disponible en dos configuraciones (8 GB RAM + 128 GB de almacenamiento interno / 12 GB RAM + 256 GB de almacenamiento interno).

Los 'ojos' y la 'cabeza' del Nothing Phone (2a) en dos de sus colores (Nothing)

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.