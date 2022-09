Nothing anticipa su próximo dispositivo: los auriculares inalámbricos Ear (stick)

Nothing

Tras la presentación de los auriculares Nothing Ear (1) y el móvil Nothing Phone (1), la compañía ha hecho oficial sus nuevos cascos que no saldrán a la venta hasta finales de año.

Nothing ha compartido la primera imagen de los auriculares inalámbricos que estarán acompañados de un estuche carga con forma compacta y cilíndrica, además, tendrán un diseño ergonómico que mantendrán las transparencias que caracterizan a la marca.

El rasgo diferenciado entre los Ear (1) originales y este dispositivo está en el estuche de carga, ya que es similar a la silueta de algunos productos de cosmética para que quepa en todos los bolsillos.

De momento, Nothing no ha confirmado si los nuevos auriculares introducirán cambios a nivel técnico respecto al anterior modelo, sin embargo, la marca ha confirmado en una nota de prensa enviada a los medios que revelará más detalles sobre ellos a finales de año.

Para dichas fechas será cuando se confirme el precio y la fecha del lanzamiento al mercado.

El pasado 20 de septiembre, se compartieron las primeras imágenes en el marco de la Semana de la Moda de Londres, de la mano de Chet Lo (diseñador y director creativo). Carl Pei (CEO y cofundador de Nothing) afirmaba que dicha semana "era el escenario perfecto para iniciar una nueva y emocionante colaboración para mostrar nuestro próximo producto, los Nothing Ear (Stick)".

