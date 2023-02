Tras unos años azotados por la pandemia, el Mobile World Congress 2023 por fin regresa a su máximo esplendor. Entre hoy, 27 de febrero, y el 2 de marzo, se esperan más de 80.000 visitantes, frente a los 60.000 que hubo el año pasado. Estas cifras no llegan a las 109.000 personas que asistieron al evento en 2019, pero muestran un regreso real a la normalidad después de la covid-19.

El MWC se celebra anualmente en Barcelona y es una fecha en la que muchas marcas tecnológicas nacionales e internacionales deciden presentar sus nuevos productos o hacer una demostración de aquellos que ya habían anunciado. En los stands que se verán estos días en la ciudad condal, los visitantes podrán ver algunas de las novedades que las empresas tech nos traerán próximamente.

Xiaomi

La marca asiática ha aprovechado su paso por el evento barcelonés para presentar internacionalmente sus móviles Xiaomi 13, Xiaomi 13 Lite y Xiaomi 13 Pro, que ya se habían mostrado en diciembre en China. El MWC 2023 también le servirá de escaparate para sus nuevas tablets Xiaomi Pad 6 y Pad 6 Pro y para avanzar más detalles de su modelo Ultra.

Realme

La firma lleva un tiempo trabajando en un smartphone con la carga más rápida del mundo hasta la fecha. De este dispositivo ya hablamos en 20BITS, se trata del realme GT3 con carga de 240 W, que promete llenar la batería en minutos.

Nokia

HMD Global, the home of Nokia phones, ha anunciado este domingo el lanzamiento de tres nuevos smartphones Nokia: Nokia G22, Nokia C32 y Nokia C22. Todos ellos ofrecen hasta tres días de batería, incluyendo mejoras tanto en imagen como en durabilidad dentro de la serie C; y, en el caso del Nokia G22, el primer teléfono inteligente de Nokia que lleva la reparabilidad en su ADN, contará con iFixit como colaborador mundial para reparaciones.

La compañía además ha informado de una noticia muy positiva para el sector en el territorio europeo: se muda a la región para convertirse así en “el primer gran proveedor mundial de smartphones que traslada su fabricación a Europa”.

Samsung

Es una de las compañías imprescindibles para el MWC y, en esta ocasión, permitirá que los visitantes que se acerquen a su stand puedan probar los teléfonos Samsung Galaxy S23 y los portátiles Galaxy Book 3.

Honor

El primer plegable de la empresa en comercializarse fuera de Asia, el Honor Magic Vs, tendrá acto de presencia en el evento junto con los Honor Magic5 y Magic5 Pro.

Oppo

La cita de Oppo con Barcelona se caracterizará también por un móvil plegable. En su caso será el Oppo Find N2 Flip, que se presentó recientemente para hacerle la competencia al aclamado Galaxy Z Flip 4 de Samsung.

OnePlus

El público que asista al MWC podrá estar cerca del teléfono OnePlus 11 y de los auriculares OnePlus Buds Pro 2. Los rumores que ha habido días antes del evento señalan que la firma también podría presentar su primer teclado mecánico y se espera que el smartphone conceptual OnePlus Concept Two haga acto de presencia.

Huawei

No parece que vaya a traer ninguna novedad que no hayamos visto hasta ahora, pero sí que se conoce que mostrará nuevas soluciones de conectividad 5G. Esta apuesta por este tipo de conexión es clave en un momento en el que España acaba de conseguir su primera red con 5G real.

TECNO

Aunque en Europa no sea tan conocida, TECNO tiene un gran peso en Asia y África y ha escogido el MWC para mostrar su primer teléfono plegable. Se trata de Phantom V Fold y la elección de una ciudad europea para su presentación podría entenderse como una estrategia para intentar abarcar más territorios.

Otras novedades del Mobile World Congress 2023

La cita barcelonesa irá más allá de la exposición de los últimos dispositivos de las empresas tecnológicas, también se celebrarán conferencias con ejecutivos de grandes teleoperadoras, como Vodafone, Telfónica, Orange, Deutsche Telekom y China Mobile que hablarán de la tecnología del futuro.

La ciberseguridad, el Big Data, la inteligencia artificial, la geolocalización, el Blockchai, el metaverso, el 5G y el futuro 6G, y el Internet de las Cosas, entre otros temas, serán los protagonistas de las charlas que los profesionales realizarán en el MWC 2023.

El evento ha generado empleos temporales

El MWC se celebra en la Fira Gran Via de Barcelona y para el traslado y construcción de los stands se han dedicado 12 días. La organización del evento ha supuesto la movilización de 3.578 vehículos coordinados desde la zona del Sot del Migdia hasta el lugar indicado. Además, se ha contratado a 1.200 empresas de montaje y desmontaje y a un total de 7.400 personas.

Los contratos temporales de obra y servicio de este año superan a los que hubo en 2019, antes de la pandemia. Pero los beneficios que este evento generan en la ciudad condal no terminan ahí. También hay que tener en cuenta que muchos hoteles y locales de hostelería notarán en sus ingresos la llegada de turistas que decidan visitar Barcelona por esta fecha tecnológica tan señalada.

