El Prime Day de Amazon deja un móvil por menos de 150 euros: te contamos sus características y rebajas

Los Amazon Prime Day acaban de comenzar, brindando a los consumidores de España la posibilidad de conseguir los mejores descuentos exclusivos en una amplia gama de productos. Tanto si quieres renovar tu armario, reformar tu hogar, equipar tu cocina o darte un capricho con los mejores chollos de la plataforma, este evento de 48 horas es la ocasión perfecta para hacerlo.

En el competitivo mundo de los teléfonos móviles, gigantes como Samsung o Apple son muy codiciados por todos los amantes de la tecnología. Sin embargo, estas no son las únicas marcas que ofrecen productos de gran calidad. Esta es la oferta que no te puedes perder si buscas unos buenos resultados y una de las mejores relaciones calidad-precio.

Xiaomi Poco M6, ideal si quieres cambiar de móvil

Xiaomi Poco M6 Amazon

El Xiaomi Poco M6 es una de las opciones más atractivas de los Amazon Prime Day, ofreciendo una combinación de características de alta gama a un precio accesible. Este smartphone cuenta con una cámara profesional de 108 MP que permitirá que captes los mejores momentos con un nivel de detalle excepcional. Gracias al sensor Samsung ISOCELL HM6 y su zoom integrado, el Poco M6 puede ser una herramienta ideal para la fotografía, incluso en condiciones de poca luz. Además, su cámara frontal de 13 MP lo hacen perfecto para selfies y videollamadas.

Uno de los mejores diseños de Xiaomi

Xiaomi Poco M6 Amazon

El diseño del Poco M6 no se queda atrás, Xiaomi le ha otorgado una estética premium que combina elegancia y funcionalidad. Su parte trasera de cristal le aporta al móvil un aspecto sofisticado. Disponible en negro, morado y plateado, este smartphone cuenta con un grosor de tan solo 8,3 mm y protección contra las salpicaduras.

Una pantalla precisa y duradera

Su pantalla de 6,79 pulgadas es otro de sus atractivos. Con una resolución FHD+ y tecnología AdaptiveSync de 90 Hz, este teléfono te garantizará una experiencia visual de calidad con imágenes fluidas. La protección Corning Gorilla Glass añade una capa adicional de durabilidad, asegurando que la pantalla resista el desgaste diario. Además, la mejora en la sensibilidad táctil y el control proporciona una interacción más precisa y rápida.

La batería, uno de sus fuertes

En cuanto a la autonomía, el Poco M6 está equipado con una batería de 5030 mAh y carga rápida de 33 W. Este dispositivo promete un rendimiento prolongado con solo una carga y te permitirán disfrutar de hasta 23 horas de conversación o 28 de reproducción de música tras una carga de solo 60 minutos. Además, una carga rápida de 5 minutos puede proporcionar hasta 2 horas de tiempo de conversación, lo que lo convierte en una opción ideal si necesitas estar conectado todo el día.

Última tecnología

Cuenta con tecnología avanzada como el chipset MediaTek Helio G91-Ultra, que junto con Xiaomi HyperOS, garantiza un rendimiento óptimo y una interfaz de usuario mejorada. Esta combinación te permite una multitarea eficiente con un funcionamiento más que fluido. En definitiva, el Xiaomi Poco M6 es una oferta muy tentadora en los Amazon Prime Day.

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

