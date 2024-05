El móvil más colorido del año llega a España: descubre el nuevo Nothing Phone (2a) Special Edition

Nothing se ha hecho hueco entre las marcas de móviles al innovar en diseño y salirse de lo común, lo que constituye un reto que vuelve a superar con el llamativo Nothing Phone (2a), transparente y con 'ojos de robot'. El diseño siempre ha sido uno de sus fuertes, pero no sus colores y esto es lo que destaca en su nuevo Nothing Phone (2a) Special Edition.

Con el nuevo dispositivo quieren celebrar la importancia de los colores primarios en la identidad de la marca, algo que como decimos sorprende, pero si nos fijamos en los productos de Nothing siempre tienen una referencia de color en su diseño. Casualmente, siempre aparecen el rojo, el azul y el amarillo, pero es el primero en el que se juntan todos estos colores.

Los colores se apoderan del Northing Phone (2a) Special Edition

En el nuevo Nothing Phone (2a) Special Edition se mantiene la identidad de la marca con el diseño gris y blanco por encima de todo, utilizando pequeñas referencias de los colores primarios rojo, amarillo y azul en diferentes puntos del mismo. En cuanto a sus características, posee las mismas que el Nothing Phone (2a), ya que sus cambios solamente se centran en la estética.

Nothing Phone (2a) Special Edition Nothing

Posee una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas, una cámara trasera dual de 50 megapíxeles y un procesador MediaTek Dimensity 7.200. Es compatible con las mismas tecnologías, incluyendo integrando ChatGPT al emparejarlo con los auriculares de la marca y con widgets para utilizar la inteligencia artificial.

Nothing Phone (2a) Special Edition Nothing

Su precio no cambia con respecto al Nothing Phone (2a) siendo de 379 euros en la versión de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento y ya se puede adquirir en España. Eso sí, la configuración más barata de 8 GB y 128 GB no está disponible.

