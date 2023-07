Encontramos el móvil más barato del Prime Day de Amazon: este Samsung Galaxy cuesta 113 euros

No es de extrañar que se haya colado ya entre los Top Sellers del Amazon Prime Day 2023: es el móvil sujeto a una buena marca más barato de todo su catálogo. Hablamos del smartphone Galaxy M13 de Samsung, un terminal de gama media a precios de baja, que supera las 3.000 buenas valoraciones en el catálogo del marketplace fruto de sus prestaciones, como el sistema de triple cámara, los 4GB de RAM con 64 de almacenamiento o un diseño elegante con pantalla Infinity de 6,6 pulgadas. Es un móvil ideal para los que quieren un iPhone y no pueden permitírselo con el que no renunciar a prestaciones de calidad... ¡y por solo 113 euros! Como lo lees: con un descuento aplicado del 46%, te ahorras 96 euros en la compra.

La pantalla Infinity-V de 6,6 pulgadas y la tecnología FHD+ para asegurar imágenes nítidas son dos de los puntos fuertes de este terminal. Amazon

Ficha técnica del Samsung Galaxy M13

Si por algo destaca este móvil es por su gran pantalla de 6,6 pulgadas y diseño Infinity-V, lo que se traduce en un marco reducido en ell que se aprovecha al máximo todo el espacio y, por tanto, las imágenes y contenidos se aprecian con mayor fidelidad. En este aspecto técnico también interviene la implementación de la tecnología FHD+ que ofrece una mayor nitidez independientemente de la luz del entorno. También destaca por la velocidad y potencia del procesador Octa Core y sus 4 gigas de Ram, lo que influye positivamente en la rapidez de respuesta para el usuario.

Y, si algo tenemos en cuenta al adquirir un nuevo terminal es su sistema de cámaras. En el caso del Galaxy M13, contamos con una triple lente con una cámara principal de 50 megapíxeles, un gran angular de 123 grados y una lente macro para ajustar la profundidad de campo. La cámara frontal cuenta con 8 megapíxeles y un efecto bokeh para los mejores selfis.

En cuanto a su batería, es de 5.000 mAh8, lo que se traduce en una opción todoterreno para aguantar todo nuestro día a día. En cuanto a los sistemas de seguridad, ofrece sensor con huella dactilar y múltiples capas de ciberseguridad para proteger nuestra información.

Pantalla: 6,6 pulgadas Infinity-V

6,6 pulgadas Infinity-V RAM: 4 gigas

4 gigas Cámara: principal de 50 megapíxeles. Frontal de 8 megapíxeles.

principal de 50 megapíxeles. Frontal de 8 megapíxeles. Almacenamiento: 64/128 gigas, posible ampliación 1TB

64/128 gigas, posible ampliación 1TB Sistema Operativo : Android 12.0

: Android 12.0 Peso: 129 gramos.

129 gramos. Batería: 5.000 mAh.

