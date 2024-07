Motorola Moto Buds+: sonido y cancelación de ruido increíble con el sello de Bose

Valoración: Motorola Moto Buds+

En 20Bits hemos puesto a prueba los Motorola Moto Buds+ y en esta valoración vamos a comentar nuestra experiencia con ellos, aunque ya dejamos claro que con un solo día de uso casi te enamoras de su sonido.

Su colaboración con Bose se hace notar y marca la identidad de un producto que ofrece una calidad de audio tremenda y junto a su cancelación de ruido, todo va en consonancia.

Antes de comenzar con los puntos clave de este dispositivo vamos con una breve ficha técnica del mismo.

Ficha técnica Motorola Moto Buds+

Tipo : Intrauriculares.

: Intrauriculares. Sonido : dinámicos duales, Dolby Atmos, Dolby Head Tracking, Sonido ecualizado por Bose.

: dinámicos duales, Dolby Atmos, Dolby Head Tracking, Sonido ecualizado por Bose. Cancelación de ruido : ANC de hasta 46 dB, modo transparencia, modo adaptativo, modo reducción de ruido, Dolby Head Tracking (solo móviles Motorola).

: ANC de hasta 46 dB, modo transparencia, modo adaptativo, modo reducción de ruido, Dolby Head Tracking (solo móviles Motorola). Autonomía : 8 horas con una sola carga, Hasta 38 horas con el estuche.

: 8 horas con una sola carga, Hasta 38 horas con el estuche. Carga : Carga con cable en 60 minutos, carga rápida (10 minutos = 3 horas), carga inalámbrica en 110 minutos.

: Carga con cable en 60 minutos, carga rápida (10 minutos = 3 horas), carga inalámbrica en 110 minutos. Conectividad : USB-C (solo carga), Bluetooth 5.3, app disponible solo para Android.

: USB-C (solo carga), Bluetooth 5.3, app disponible solo para Android. Otros : Resistencia al polvo y a las salpicaduras de agua, incluye 3 juegos de almohadillas, controles táctiles personalizables, micrófono omnidireccional.

: Resistencia al polvo y a las salpicaduras de agua, incluye 3 juegos de almohadillas, controles táctiles personalizables, micrófono omnidireccional. Precio: 149 euros.

Motorola Moto Buds+ 20BITS

Su comodidad eclipsa su diseño

En cuanto a su diseño, tanto los auriculares como el estuche están fabricados en un plástico duro en acabados de color negro y beige. En mi caso son los primeros y podríamos decir que es un estuche normal y corriente, que puede que no refleje la calidad del dispositivo que hay en su interior. Es decir, no es que no sea bonito, pero tampoco te maravillas al verlo desde fuera, aunque dicen que lo importante es el interior y en este caso es literal.

El estuche es pequeño y de forma redondeada con el logo de motorola en la parte superior acompañado del indicio de su colaboración con Bose. Tiene el indicador LED en la parte delantera y en la posterior el puerto USB-C, y, en cuanto al peso, es muy ligero. Poseen una gran imantación que hacen que no se caigan al abrir el estuche.

Motorola Moto Buds+ 20BITS

Hablando de si son cómodos, la verdad que lo son y bastante, de hecho hago deporte con ellos todos los días e incluso en ocasiones no te das cuenta de que los llevas puestos. No se mueven absolutamente nada y nunca he tenido ningún susto porque se me caigan, además de que viene con diferentes almohadillas para un perfecto ajuste.

En resumen, es un diseño normal, sin nada que llame la atención, ya que mi opinión su estuche no ofrece nada especial en cuanto a una gran elegancia, pero creo que es lo único negativo que voy a decir. Son unos auriculares que, en cuanto a comodidad, son de 10, tanto para estar caminando, tumbado en la cama viendo una serie o para hacer deporte.

Un sonido y cancelación de ruido con el sello de Bose



Al tener la colaboración con Bose ya te da a entender de qué te vas a encontrar un gran sonido, es decir, que no te va a sorprender, pero aun así al ponértelo te das cuenta de que el producto es genial. En cuanto a este aspecto, me parece que tienen un sonido increíble, sobre todo si aplicamos la cancelación de ruido que tiene, que me parece muy, pero que muy buena. Cualquier tipo de canción se escucha con gran detalle, los bajos son una maravilla y el sonido se regula a la perfección cuanto más alto es, decir, todo va en consonancia.

Como acabo de mencionar, su cancelación de ruido es una de las mejores que he probado y se nota en el momento que la activas, tanto si tienes la música activada como si no. Sinceramente, tanto el sonido como la cancelación de ruido, por el precio que tienen, estos auriculares me parece que valen y mucho la pena. Los recomiendo sin dudarlo.

Motorola Moto Buds+ 20BITS

También tengo que elogiar los micrófonos porque, aunque no los estoy valorando por las llamadas telefónicas, ya que tampoco realizo demasiadas con los auriculares puestos, sí que es cierto que a grabar vídeos para TikTok o de YouTube con ellos se escucha una voz de muy buena calidad y sin ningún tipo de interferencia. Ofrece nitidez, claridad y calidad. Aísla muy bien el ruido exterior en las conversaciones al grabar vídeos, así que en todo lo que lo he probado no tengo ninguna queja.

Gran conectividad con una aplicación sencilla y eficaz



Poseen Bluetooth 5.3 y se emparejan nada más sacarlos del estuche de una manera muy rápida. Además, en la propia aplicación puedes configurar si quieres que el audio se pause automáticamente al quitártelos y se reanude al ponértelos. Se pueden emparejar tanto con Android como con iOS, pero la aplicación solo está disponible en Android. Esto significa que si tienes un iPhone, no podrás personalizar los controles táctiles, revisar la batería al detalle o ajustar el ecualizador, entre otras funciones.

Motorola Moto Buds+ app 20BITS

La aplicación me parece muy intuitiva, sencilla y es sin publicidad, lo cual siempre es importante. Puedes personalizar los toques en el panel táctil, otorgándole distintas funciones (bajar o subir volumen, pasar de canción, etc.). Cada auricular puede ser configurado de manera diferente. En el apartado de cancelación de ruido, puedes desactivarla, poner el modo transparencia, que se adapte al lugar, o activarla de manera total. Como hemos dicho antes, funciona de manera magnífica.

Motorola Moto Buds+ app 20BITS

Lo único malo es que la función de Dolby Head Tracking solo la puedes utilizar si tienes un móvil Android, pero únicamente si es motorola. En cambio, si no es de esta marca, no podrás disfrutar de una característica que normalmente está destinada para auriculares de gama alta.

Su autonomía está bastante bien, pero dentro de la media



En comparación con otros auriculares que he utilizado, tengo que decir que su autonomía es buena, pero no la mejor que he tenido la oportunidad de disfrutar. He probado auriculares que ofrecen una mayor autonomía y también un muy buen sonido (aunque no tan bueno como estos) por menos dinero. Sin embargo, en mi caso personal, paso bastantes horas del día con auriculares, por lo que para una persona que los use de manera ocasional o solo para hacer deporte, irá sobrada.

Lógicamente, si tienes la cancelación de ruido activa, consumirá más batería, aunque no de manera drástica. Si la tienes desactivada, puedes disfrutar de unas 8 horas aproximadamente sin tener que cargarlos en el estuche. Si tienes la cancelación de ruido activa junto con el estuche a tope de batería, podrían dar unas 6-7 horas de reproducción, más después la carga del estuche. En mi caso, he podido cargarlos en el estuche más de tres veces hasta el 100%, así que sus horas de reproducción suben como la espuma, situándose en más de 35 horas.

Motorola Moto Buds+ 20BITS

En cuanto a su forma de cargar, he utilizado la tradicional del cable USB, y me han tardado más o menos una hora en estar tanto el estuche como los auriculares cargados al 100%. Así que, en este aspecto, muy bien. Hay que mencionar que vienen con una carga rápida que, con solamente 10 minutos por cable, te da unas 3 horas de reproducción. Si los tienes sin batería, necesitas salir en poco tiempo y quieres utilizarlos, esto se agradece. También tienen la posibilidad de cargarse de manera inalámbrica, pero mi dispositivo no es compatible con esta función, por lo tanto, no puedo analizar ese punto.

¿Cuánto cuestan los Motorola Moto Buds+?



Los moto buds+ están disponibles desde abril en la página web de motorola por un precio de 149 euros. También en plataformas como Amazon donde pueden tener un descuento que puede alcanzar los 30 euros y más si tenemos en cuenta las ofertas del Prime Day 2024.

Valoración final de 20Bits: 9/10



LO MEJOR - Un sonido y cancelación de ruido increíble

- Muy buenos micrófonos

​- Con 10 minutos de carga duran 3 horas

​- Aplicación muy sencilla de utilizar

​- Cómodos para todo



LO PEOR - Su app no funciona con iOS

​- Su función Dolby Head Tracking solo se puede utilizar con un móvil motorola

​- Su diseño (que tampoco esta mal) no hace justicia a su sonido

