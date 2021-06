Mitos de la tecnología: usar el móvil mientras se carga no estropea su batería

La mayoría de nosotros no podemos evitar usar el móvil mientras se carga, a pesar de tener un peso en la conciencia de que eso no debe ser nada bueno para la batería. Existen muchos mitos sobre los smartphones: si se carga más en modo avión, cargarlo toda la noche es malo, etc. Lo cierto es que no hay ningún problema en utilizar el móvil mientras esperamos a que se cargue, en todo caso lo que ocurrirá es que tardará más en cargarse.

Según explica a Maldita Jaime Rodríguez Arribas, profesor del departamento de Automática, Ingeniería Eléctrica y Electrónica e Informática Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), las baterías más utilizadas en teléfonos móviles son baterías de ion de litio, que cuentan con dos partes que permiten este tipo de uso sin generar problemas en el rendimiento: “Dependiendo de la diferencia entre la corriente de carga y la de consumo del equipo al que esta alimente se seguirá cargando (diferencia positiva) o se descargará (diferencia negativa). Lo más normal es el primer caso, donde simplemente la carga será más lenta hasta que se complete”, comenta.

¿Qué dicen las marcas al respecto?

Samsung explica en su portal de preguntas y respuestas que “no hay ningún peligro en utilizar el teléfono mientras se está cargando”. Lo único, es que “la batería se está cargando a un ritmo más lento de lo normal para permitir que haya suficiente energía para el uso”. Por otro lado, Apple también aclaró las dudas de los usuarios en su foro: “Puedes cargarlo cuando esté al 40% y desconectarlo cuando llegue al 80%, o cualquier otro valor, sin dañar el teléfono. Y no tienes que apagarlo para cargarlo; de hecho, no deberías. Y puedes dejarlo enchufado mientras lo usas si quieres”.

Huawei, sin embargo, recomienda abstenerse de utilizar el móvil mientras esté enchufado debido a que la batería podría sobrecalentarse “debido a un consumo excesivo de energía”. Más allá de este aumento de la temperatura, no se habla de ningún otro peligro asociado al uso durante la carga.

Otros mitos: ¿es mejor dejarlo descargar del todo antes de enchufarlo?

Para alargar lo máximo posible la vida útil de una de estas baterías, no debemos completar la carga hasta el 100% y tampoco debemos esperar a cargarlo cuando esté a 0%; lo ideal es que empecemos a cargarlo cuando tenga el 20%. En las actuales baterías de litio no hay efecto memoria, por lo que no es necesario agotar la carga completa antes de realizar una recarga. El efecto memoria se ha estudiado sobre todo en las baterías de níquel cadmio y en las de níquel e hidruro metálico, pero ya no es útil para las baterías de hoy en día.

Tal y como hemos dicho anteriormente, es mejor no dejar que se descargue la batería por completo, porque lo mejor para las baterías de Li-ion (Litio) es que la corriente fluya continuamente por las células de la batería.

También es aconsejable alejar los dispositivos de fuentes de calor (a partir de los 25 grados), ya que se perderá energía “más rápidamente”, así como ventilar lo máximo posible los dispositivos para evitar esta degradación de su vida útil.

