Microsoft da el adiós definitivo a la fabricación de sus Xbox One

Mientras que Sony ha notificado que seguirá creando nuevas PlayStation 4 para solventar la gran demanda de PS5, Microsoft ha dicho ‘adiós’ a sus consolas Xbox One desde el lanzamiento de su Xbox Series X. “Para centrarnos en la producción de Xbox Series X/S, detuvimos la producción de todas las consolas Xbox One para finales de 2020”, ha explicado para The Verge la directora sénior de marketing de productos de la consola, Cindy Walker.

Esta afirmación de Microsoft se desarrolló justo después de que una publicación de Bloomberg insinuó que Sony había planeado acabar con su producción de PS4 para finales de 2021. No obstante, Sony ha confirmado que pretenden fabricar aproximadamente un millón de ellas para 2022.

Según explicó Sony, el motivo que los había animado a continuar con la producción de la antecesora de la PlayStation 5 fue la intención de suplir la alta demanda en plena crisis de los chips. Sin embargo, parece ser que Microsoft sí que es capaz de satisfacer la demanda de la Xbox Series S de 299 dólares.

Phil Spencer, jefe de Xbox, informó a The Verge de que habían construido más Xbox Series X que Series S. A pesar de ello, Spencer vaticinaba que la nueva consola que más se vendería sería la Series S por su precio más bajo.

Frente a la posibilidad de que la demanda de Xbox Series S no se pudiese satisfacer, Spencer apuntó que Microsoft tenía una solución: “Podemos construir más [chips] de las Series S en el mismo espacio de matriz [de chips] que podemos construir con las Series X”.

El fin de las Xbox One

Microsoft detuvo la producción de su Xbox One X y eliminó la edición completamente digital de Xbox One S en julio de 2020. Estas consolas habían reemplazado en su momento a la Xbox One que la compañía había dejado de fabricar en 2017.

La llegada de Xbox Series ha supuesto el fin definitivo de las anteriores consolas de Microsoft. De hecho, el éxito de Series X y Series S ha llegado incluso a dejar sin stock a varias tiendas durante algunos periodos de tiempo, pero Microsoft parece ser que se niega a suplir esta faltas de stock momentáneas con las Xbox One.

