Microsoft anuncia tres nuevas Xbox Series: llegarán en Navidad y esto es lo que sabemos de ellas

Microsoft anuncia el lanzamiento de tres nuevas consolas en el marco del evento Xbox Showcase 2024. Estos dispositivos pertenecen a la familia Xbox Series, se lanzarán al mercado en Navidad, contarán con nuevas opciones de almacenamiento, renovarán su diseño y el precio podría variar a comparación de los otros modelos de Xbox.

Si empezamos por la primera consola presentada, Xbox Series X es similar al modelo actual, pero viene disponible en un nuevo color llamado 'Galaxy Black' y con un SDD (unidad de estado sólido, por sus siglas en español) de 2TB. Además, costará 599,99 dólares.

Por otro lado, la novedosa Xbox Series S también estrena un nuevo tono de blanco, dobla su capacidad de almacenamiento hasta alcanzar 1TB y costará 349,99 dólares. Y, por último, la esperada Xbox Series X All Digital incorpora un 1TB, está disponible en color blanco y se valorará en 499,99 dólares.

Los próximos videojuegos

En el evento Xbox Games Showcase también se presentaron las sagas 'Gears of War: E-Day', 'Doom: The Dark Ages', 'Call of Duty: Black Ops 6', 'Indiana Jones y el Gran Círculo', 'Perfect Dark', 'State of Decay 3', 'South of Midnight', 'Avowed', la expansión 'Starfield: Shattered Space'. 'The War Within', la próxima expansión de 'World of Warcraft' y mucho más.

Asimismo, en el primer Showcase con juegos de los estudios Activision, Blizzard, Bethesda y Xbox Game Studios, además de los socios third-party, los jugadores pudieron disfrutar de anuncios y nuevas actualizaciones de docenas de juegos, muchos de los cuales estarán disponibles en Game Pass.

Y de la mano de los socios de Microsoft, los asistentes al evento pudieron ver la jugabilidad de 'Assassin’s Creed Shadows', conocer a los futuros miembros de tu equipo en el esperado 'Dragon Age: The Veilguard', así como estrenos y actualizaciones de 'Mixtape', 'Winter Burrow' y 'Expedition 33'.

