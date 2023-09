¿Metedura de pata o estrategia comercial? La Casa de las Carcasas 'filtra' fundas para el iPhone 15 horas antes de su presentación

Los fanáticos de Apple están pendientes de la keynote de otoño de la marca, ya que su nueva generación de iPhone, la 15, se presentará hoy. La compañía siempre lo hace en estas fechas y nunca dicen nada oficial hasta que llega el día del anuncio. Lo más común es que haya filtraciones en los medios de comunicación durante meses, pero la que parece la última no se ha publicado en ningún artículo periodístico sino en La Casa de las Carcasas.

Aparte de sus tiendas físicas, la firma de accesorios para móviles tiene una plataforma de comercio electrónico para que los usuarios puedan comprar online. Al buscar en la página web 'iPhone 15', La Casa de las Carcasas muestra varias fundas, colgantes, cristal templado... Todo supuestamente adaptado a los nuevos móviles de los que Apple todavía no ha hablado oficialmente.

Podríamos pensar que se trata de un error, sin embargo, al entrar en cualquiera de las fundas que promocionan al buscar 'iPhone 15' y desplegar la sección para escoger el modelo que se quiere comprar, se pueden ver las distintas opciones que se pueden adquirir. Entre ellas, se encuentra un iPhone 15, un iPhone 15 Plus/Max, un iPhone 15 Pro y un iPhone 15 Pro Max, que son las variantes de la nueva generación que se rumorea que saldrán este 2023.

El primero en darse cuenta de la filtración de La Casa de las Carcasas fue el usuario Guille Lomener, @gglomener en X (antes Twitter). Los de Cupertino no suelen mandar detalles oficiales a ningún negocio o periodista hasta que lo presentan formalmente al público y, de hacerlo, la información no podría difundirse antes de tiempo, por lo que la tienda no debería contar ya con modelos de funda para la próxima familia iPhone.

Según la publicación de Lomener, la aparición de las fundas para iPhone 15 en La Casa de las Carcasas lleva desde el 10 de septiembre por la noche como mínimo. Por lo tanto, no se trata de un error, sino que lo ha hecho de forma intencionada.

No obstante, no son los únicos. En los comentarios de Lomener, Brandon Reyes (@ElBrandonReyes) publicó imágenes del sitio web de Casetify, que también arrojaba resultados al buscar 'iPhone 15'. ¿Será una nueva estrategia de Apple o de las marcas de accesorios para smartphones?

También aparece en casetify. pic.twitter.com/KQrjA9ZHiM — Brandon Reyes 👨‍💻 (@ElBrandonReyes) September 10, 2023

