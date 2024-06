Esta mejora de Android 15 te ayudará a ahorrar tiempo cuando usas el móvil

Mika Baumeister via Unsplash.com

Google ha lanzado su tercera versión beta de Android 15 y está prácticamente rozando su versión final, ya que con esta actualización, parece que se logra la estabilidad en la plataforma, lo que significa que las API casi están finalizadas y los desarrolladores tienen la versión prácticamente definitiva. Además, en una publicación del blog de Android, donde se anuncia la nueva versión beta, se destaca un cambio en la interfaz de usuario en la clave de acceso.

La beta de Android 15 sigue mejorando y se añade un cambio práctico

Como decimos, Google ha hecho un cambio bastante importante en este aspecto y es que ahora el uso de una clave de acceso con autenticación biométrica ocurre en un paso al lugar de con dos. Es decir, el mensaje de administrador de contraseñas de Google se ha combinado con la pantalla de entrada biométrica, así es mucho más directo y práctico.

Experiencia de interfaz de usuario en un solo paso Google

También hay nuevas opciones para acceder a los menús desplegables de teclado y del campo de texto si se toca sin querer la solicitud de clave de acceso. Mishaal Rahman, experto en Android, ha descubierto que podría identificar cuando un modelo biométrico no funciona bien para eliminarlo automáticamente y después solicitar que se volviera a escribir.

Experiencia de interfaz de usuario alternativa Google

Aunque se puede hacer manualmente, hay personas que no se dan cuenta de que esto podrá mejorar el rendimiento. Dentro de que existen muchos factores que afectan el funcionamiento del modelo biométrico, el volver a inscribirse a menudo podría solucionar los problemas de un modelo defectuoso.

¿Cómo instalar Android 15 paso a paso?



Como decimos, puedes tener la nueva imagen de sistema operativo de Google, ya que da la oportunidad de instalarlo en tu dispositivo de manera manual. Lo primero de todo es descargar la imagen de fábrica para el dispositivo en concreto, ya que cada uno tiene la suya propia para después poder instalarlo, aunque no todas sus características están operativas por el momento para las marcas de Xiaomi, OPPO y HONOR.

Recordamos que esta versión beta es casi para desarrolladores, por lo que se pueden producir fallos y no tener las características al completo o que no funcionen correctamente. Aun así, simplemente con seguir 5 sencillos pasos podrás tener Android 15 en tu móvil y en el momento que los termines, si lo has hecho bien, reinicia tu dispositivo para que inicie con la nueva versión.

Descarga la imagen de fábrica de Android Beta correspondiente a tu dispositivo desde la página web oficial. Guarda el archivo en el almacenamiento interno de tu móvil. Arranca tu dispositivo en modo recuperación o 'recovery'. Conecta el dispositivo por USB a un ordenador donde hayas instalado los drivers ADB. En el ordenador, abre la consola de comandos y utiliza el comando 'adb sideload' para instalar el paquete de la imagen que has descargado. Reinicia el dispositivo para iniciarlo con Android 15.

