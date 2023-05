Independientemente de los metros cuadrados de una casa, muchas personas tienen que desplazarse por el interior de esta cuando hay zonas a las que no llega wifi o lo hace con poca señal. Hay habitaciones en las que solo puedes hacer una videollamada en un rincón concreto, por ejemplo, debido a problemas de conexión. O, en casas más grandes, existen zonas como el garaje a las que puede que no llegue internet. Por eso, los dispositivos que permiten que la conexión alcance hasta los rincones de la casa en los que el rúter no llega siempre son bienvenidos. Como este repetidor wifi de la marca TP-Link que cuesta ahora menos de 22 euros.

El extensor wifi de TP-Link con tres antenas. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Repetidor de WiFi Descripción: El extensor wifi de TP-Link con tres antenas. Marca: TP-Link Rating: 4.1 Autor del rating: 20deCompras Precio: 21.99 Imagen:

Se trata de un extensor de red de la famosa marca TP-Link que posee la etiqueta Amazon Choice debido su relación calidad-precio que ha ganado gracias a sus prestaciones. Este repetidor wifi tiene tres antenas internas que garantizan señales más potentes de doble banda, para que la cobertura de wifi se amplifique perfectamente hasta zonas donde no llegaba antes. Lo mejor es que, gracias a una oferta de casi el 30%, ahora cuesta 22 euros.

Posee además indicadores de señal, que ayudan a encontrar la mejor ubicación para una cobertura wifi óptima mostrando la intensidad en cada momento y ubicación. Así que, gracias a este gadget no tendrás que cambiar el rúter o tu tarifa de internet en casa. Un truco de menos de 22 euros, pero, recuerda, gracias a una oferta por tiempo limitado.

Una de sus características más alabadas es que se trata de un dispositivo muy fácil de instalar (¡con tan solo pulsar un botón!). Solo hay un elemento clave que debes tener en cuenta. Este es colocar el repetidor wifi en un lugar intermedio de tu casa, buscando un punto donde la cobertura sea adecuada, para que pueda repetir la señal de manera óptima por toda la casa.

Por último, si te instalas su aplicación móvil de manera fácil en tu smartphone podrás ver el estado, controlar funciones y cambiar la configuración de forma fácil e inalámbrica.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.