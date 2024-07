Las máquinas expendedoras ahora también venden balas y esta es la tecnología que llevan para que sean "seguras"

La empresa estadounidense American Rounds ha instalado máquinas expendedoras computarizadas para vender municiones en tiendas de abarrotes de Alabama, Oklahoma y Texas, permitiendo a las personas comprar balas junto a cualquier alimento.

Estas máquinas emplean un escáner de identificación y un programa de reconocimiento facial para verificar la edad del comprador, además, son "rápidas y fáciles" de usar. Sin embargo, a los activistas les preocupa que la venta de balas a través de máquinas expendedoras provoque más tiroteos en Estados Unidos, aunque American Rounds sostiene que su tecnología de verificación de edad es más segura que las ventas en línea.

Para verificar que dicha seguridad es fiable, Nick Suplina, vicepresidente sénior de leyes y políticas de Everytown for Gun Safety, afirma a la agencia AP Newsroom que "las innovaciones que hacen que las ventas de municiones sean más seguras a través del reconocimiento facial, la verificación de edad y el seguimiento de las ventas en serie son medidas de seguridad prometedoras que pertenecen a las tiendas de armas, no a un lugar en donde compras la leche para tus hijos. En un país inundado de armas y municiones, no necesitamos normalizar aún más la venta y promoción de estos productos. Creo que la gente se escandalizó cuando pensó en la idea de vender municiones en una tienda de comestibles".

Qué tecnología emplean estas máquinas expendedoras

Como hemos mencionado anteriormente, las máquinas expendedoras utilizan un escáner de identificación y un programa de reconocimiento facial para verificar que el usuario tiene al menos 21 años. Por otro lado, este aparato electrónico también solicita al usuario su carnet de conducir para comprobar la edad, de esta manera, el escáner verifica que se trata de una licencia válida.

De momento, American Rounds tiene una máquina expendedora con armas a la venta en Alabama, cuatro en Oklahoma y una en Texas; y planea instalar una más en Texas y otra en Colorado durante las próximas semanas.

Estas máquinas ya se han visto en otras ocasiones

Según AP Newsroom, "estas máquinas expendedoras de balas u otros materiales restringidos por edad no son del todo nuevas. Hay empresas que han desarrollado una tecnología similar para vender bebidas alcohólicas. Una compañía ha comercializado quioscos automatizados para vender productos de cannabis en dispensarios de estados donde la marihuana es legal".

