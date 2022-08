Manterola (SPC): "Cada persona utilizará 20 dispositivos de Internet de las Cosas en 2030"

Teléfonos móviles, ordenadores, tablets, smart home, ebooks, MP3, smartwacthes, robots de cocina... la tecnología está cada vez más presente en nuestras vidas y su uso y dependencia cada vez es también mayor. Para explicar hacia dónde van los cambios tan rápidos y profundos en el mundo tecnológico atiende a 20Bits Irene Manterola, directora de marketing y comunicación de SPC (marca española puntera de electrónica)

Hablemos de teléfonos móviles. ¿Qué es lo que más demandan los clientes españoles? ¿Hay muchas diferencias en cuanto a las preferencias según la edad o el sexo?

El uso de la tecnología móvil es prácticamente similar en ambos sexos. Según la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares publicada por el INE en 2021, hay un mismo porcentaje de hombres y de mujeres (el 93,9%) que navega por la red. Además, 2 de cada 3 minutos del tiempo que pasan navegando por internet, lo hacen a través de un dispositivo móvil. La tendencia es clara: el smartphone es un elemento indispensable en nuestro día a día, que está sustituyendo al ordenador en tareas que antes se realizaban desde el PC, con independencia del sexo y de la edad.

El uso de la tecnología móvil es prácticamente similar en ambos sexos

Por tanto, como consecuencia de este uso, los usuarios más jóvenes, así como los mayores más habituados con el uso de dispositivos inteligentes, buscan teléfonos con una cámara que permita hacer fotos de calidad, una batería de larga duración o pantalla grande. Si bien, la edad puede suponer algunos límites a la hora de poder usar con facilidad la tecnología móvil. Precisamente pensando en derribar esas barreras, acabamos de anunciar Zeus 4G Pro, un smartphone fácil de usar y especialmente adaptado a las necesidades de los usuarios sénior que une lo mejor de los smartphones convencionales (acceso a Internet, pantalla táctil, posibilidad de descarga de aplicaciones…) con lo mejor de los teléfonos de teclas, ya que incorpora teclas físicas para atender llamadas y una interfaz muy visual con iconos muy grandes y visuales.

En lo que respecta a los usuarios también de edad avanzada, pero que no requieren de un smartphone para acceder a internet, precisan igualmente de un dispositivo fácil de usar que les permita una comunicación rápida con los suyos. Por ello, buscan interfaces más simples y con características y funcionalidades que les resulten prácticas y de ayuda a la hora de usar un teléfono: teclas grandes, números y letras de gran tamaño en pantalla, accesos directos a contactos favoritos o a la linterna, volumen alto, funciones de asistencia en emergencia que les den tranquilidad si necesitan ser socorridos en algún momento…

¿Cuál es el tamaño idóneo? ¿Se tiende a móviles cada vez más grandes o más reducidos?

La tendencia en los smartphones es ir hacia pantallas de mayor tamaño, que no siempre significa que el dispositivo en sí sea más grande, sino que los márgenes están más optimizados y son más finos. Por eso, ya la amplia mayoría de teléfonos tienen diseños Todo Pantalla y ultrapanorámicos.

Por su parte, los teléfonos de teclas para mayores buscan un poco lo contrario. Se persigue que sean teléfonos compactos, a la vez que robustos y ligeros para que los usuarios los puedan llevar siempre encima y les resulten cómodos de coger en mano.

Respecto a las cámaras de fotos, ¿qué requisitos mínimos debe tener el móvil para un cliente medio?

El usuario medio quiere que el móvil saque buenas fotos de una manera sencilla, rápida y en cualquier condición, por ejemplo, con poca iluminación o a contraluz. También valora funciones adicionales como posibilidad de retoques o mejoras de la foto. Para el vídeo lo mismo, el usuario busca que grabe vídeos de buena calidad en cualquier condición y con buen audio.

El usuario medio quiere que el móvil saque buenas fotos de una manera sencilla y rápida

Por eso, uno de los principales aspectos que se debe tener en cuenta es la calidad de la óptica incorporada y, sobre todo, que el software que el dispositivo utiliza para hacer las fotos o los vídeos esté bien optimizado y sea fácil de usar. No basta con una cámara con un montón de megapíxeles: es necesario que el sistema operativo del smartphone le saque partido y, sobre todo, que se adecúe a las necesidades del usuario en cuestión.

¿Qué opina del cargador único europeo? ¿Será una ventaja?

Cuidado con las baterías desgastadas que te pueden causar algún susto. Getty Images/iStockphoto

Aunque la legislación lo ha oficializado, en realidad el USB tipo C ya había empezado a convertirse en un estándar dentro de la tecnología de consumo. El hecho de que todos los dispositivos vayan a tener este tipo de entrada a partir de 2024 simplificará los entornos de trabajo y los hogares españoles, aportando ventajas para el usuario final como una disminución en el número de cables necesarios para cargar los aparatos, ya que todos los dispositivos electrónicos usarán el mismo tipo de cable. Además, los cables USB tipo C tienen mayor tasa de transferencia, frecuencia y voltaje respecto a otros tipos de entrada convencionales.

No podemos olvidarnos de un gran beneficio que esta medida aporta a la sostenibilidad del planeta y no es otro que reducir el consumo de recursos y la generación de desechos informáticos.

¿Qué funcionalidades ofrecen en los móviles para mayores? ¿La sencillez es la apuesta principal?

Sin duda, el manejo simplificado es uno de los aspectos fundamentales que buscan sus usuarios, pero no es el único. A la hora de escoger el teléfono móvil, la seguridad, la cercanía y el soporte emocional y terapéutico son otros aspectos principales tenidos en cuenta.

En este sentido, los avances en interconectividad nos permiten disfrutar de las ventajas de una comunicación inmediata. Esto también se traduce en que los dispositivos tecnológicos, sobre todo los teléfonos móviles, pueden aprovechar dichas capacidades para garantizar que las personas con mayor grado de dependencia estén siempre bien cuidadas, y que no se queden desprotegidas en caso de emergencia. Por todo ello, apostamos por adaptar la tecnología a los más mayores y no al revés, y diseñamos dispositivos con especificaciones concebidas para dar respuesta a sus necesidades.

Una de las quejas habituales de los clientes es la duración de las baterías. ¿Qué consejos da para que el tiempo de uso de un teléfono móvil dure más?

Uno de los principios básicos para utilizar el smartphone y que nos dure más tiempo la carga del móvil es ajustar la luz de la pantalla, así como desactivar la conexión Wi Fi, Bluetooth y GPS, teniendo el Modo Ahorro en funcionamiento. De esta forma, reduciremos notablemente el consumo de la batería del móvil. También es recomendable cerrar las aplicaciones en segundo plano.

Una mujer consultando su teléfono móvil ARCHIVO

Por otro lado, para que las baterías de ion litio duren más, deben mantenerse siempre entre el 30 y el 80% de su capacidad de carga. Es decir, se recomienda cargarlas cuando llegan al 20%. De todas maneras, no pasa nada si alcanzan el 100% si no se mantienen cargando de forma prolongada. Así que para todas aquellas personas que aprovechan la noche para dejar cargando el smartphone, que no se preocupen, que lleguen al 100% de carga no es un problema si durante el día le damos uso y baja esa carga. Eso sí, este tipo de batería se resienten si se encuentran demasiado tiempo con la carga al máximo o en baja carga. Por eso vienen de fábrica con una carga intermedia.

¿Han tenido éxito las pantallas perforadas y las flexibles?

Ambas tecnologías ofrecen unas prestaciones que han supuesto una disrupción dentro de la tecnología móvil. Sin embargo, todavía están lejos de convertirse en un estándar.

Aun con todo, para la industria, los avances que se siguen haciendo en el dispositivo móvil son un paso adelante muy importante en la investigación y desarrollo de los nuevos usos que se pueden implementar en la telefonía móvil en el futuro.

¿Hay diferencias entre los móviles de procedencia china y asiática y los occidentales?

La principal ventaja de adquirir teléfonos móviles occidentales es que cumplen mayores controles de calidad que otros modelos, cuya procedencia es desconocida y, por lo tanto, no sabemos qué tipo de controles de calidad han superado. Además, conviene señalar el servicio de posventa que ofrecen las marcas europeas. En nuestro caso, disponemos de un SAT formado por equipo local, que brinda una rápida respuesta a nuestros clientes ante cualquier consulta o incidencia encontrada. Este tipo de detalles otorgan mayor compromiso de fiabilidad a los consumidores.

Cambiando de tercio, ¿qué ventajas tiene tener una Smart Home en casa? ¿Son asequibles?

Los aparatos convencionales que funcionan a través del Internet de las Cosas o IoT ya están disponibles a precios competitivos tales como enchufes Wi-Fi que controlan y monitorizan el consumo energético, bombillas LED inteligentes o cámaras de seguridad, todos ellos entre 10 y 30€. Los fabricantes como SPC siempre tenemos muy presente la necesidad de innovar para estar a la altura de la evolución continua de la tecnología con el compromiso de hacerla extensible a toda la ciudadanía española. Cada vez veremos más hogares hiperconectados, que dispondrán de aparatos controlados mediante asistentes de voz, facilitando así la vida de las familias.

En el campo del audio, ¿qué productos están al alza?

Los dispositivos estrella durante la época estival del verano están siendo los altavoces y auriculares. Por su parte, los altavoces Bluetooth ofrecen gran portabilidad y baterías de larga duración que pueden llegar hasta las 24 horas de autonomía. Esto, junto con su resistencia al agua y arena con certificación IPX7 lo convierte en uno de los productos indispensable para incluir en nuestra maleta ya que los podemos llevar a cualquier lado sin temor a que se estropeen, ya sea a la playa o a la piscina.

Auriculares True Wireless. LA INFORMACIÓN

Entrando más de lleno en el tema de los auriculares True Wireless, de unos años a esta parte se han convertido en los auténticos ganadores dentro de la categoría de audio. Disponen de muchísimas funciones que nos lleven a tenerlos encima en prácticamente cualquier momento y durante todo el año.

Gracias a su sincronización Bluetooth con nuestro smartphone o sus funciones de Manos Libres y Control táctil, podemos gestionar nuestra playlist con solo dar un toque a los auriculares o atender las llamadas entrantes sin necesidad de tener el teléfono en nuestras manos y, en consecuencia, sin tener que dejar de hacer lo que estamos haciendo. Además, esta categoría de producto tiende a incorporar certificado IP que lo hacen resistente al agua, por lo que unos auriculares son nuestro mejor compañero para jornada de entreno exigente o para una tarde de correr bajo la lluvia.

Por último, ¿qué novedades tecnológicas se esperan de cara a 2023?

Para el próximo año, seguirá creciendo la adopción de IoT en los hogares, de forma que el concepto de Smart Home siga estandarizándose hasta convertirse en la electrónica de consumo mayoritaria. Cada año, aumenta la cantidad de dispositivos IoT utilizados por una sola persona y se estima que para 2030, cada persona estará utilizando al menos 20 dispositivos IoT. En este sentido, los avances tecnológicos, así como su precio cada vez más competitivo, harán que sea una de las principales tendencias de 2023 dentro del sector.

Para 2023, la cancelación de ruido activa o ANC seguirá creciendo a pasos agigantados: una capa de inteligencia artificial ayudará a que los propios auriculares reconozcan el entorno en donde se encuentra el usuario que los está utilizando y reducir el volumen del exterior hasta unos decibelios que no son perjudiciales para el oído, como puede ser el ruido de las obras o metro.

Por otro lado, dentro de la telefonía móvil seguirá habiendo novedades para personas mayores, con propuestas que logren responder a la necesidad de seguridad, simplicidad y cercanía con sus seres queridos.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.