Madhav Sheth, CEO de Realme Europa: "El mercado de móviles español recibe muy bien a las marcas nuevas"

Realme es una de las marcas de móviles en línea ascendente en cuanto a ventas y ritmo de lanzamientos, logro además acompañado del significativo hecho de que su andadura comenzó en 2018. 20Bits ha podido entrevistar a Madhav Sheth, CEO de Realme Europa, y preguntarle acerca de los planes del fabricante, las características del mercado español y las tendencias que se vislumbran.

Desde fuera, el animado ritmo de lanzamientos es una de las señales de que 2021 ha sido un buen año para Realme.

Sí, sin duda. Este año hemos alcanzado las 100 millones de unidades vendidas desde que existimos como marca, y lo hemos hecho más rápido que ninguna otra firma. Además hemos ampliado nuestro portfolio, dando la bienvenida por ejemplo a nuestra primera tablet y a nuestro primer portátil, y hemos aumentado nuestra familia de productos AIoT incluso trayendo nuestro primer robot aspirador a España.

¿Cómo valora el crecimiento de la marca en España y en el mercado europeo en solo dos años? Ya han dejado claro que a medio plazo aspiran a entrar en el top 3 de ventas.

Muy positivo. En cuanto a Europa, ya hemos conseguido estar entre los cinco primeros fabricantes del continente, y en algunos países en el top 3. Para finales del año que viene esperamos haber alcanzado el cuarto puesto Europa y posicionarnos entre los tres primeros fabricantes en España.

¿Qué características propias destacaría del mercado español?

El de España es un mercado maduro, pero que recibe muy bien a las marcas nuevas. El consumidor está abierto a experimentar con las nuevas tecnologías, al tiempo que busca una buena relación entre las prestaciones que ofrece el dispositivo y su precio. Para nosotros siempre ha sido un mercado prioritario y hemos tenido una acogida excepcional.

La gama alta centra la atención, si bien a la hora de la verdad, la del momento de compra, mandan el nivel medio y la relación calidad-precio. ¿Está de acuerdo con la apreciación?

Nuestro objetivo es poder ofrecer a nuestros clientes la mejor tecnología al mejor precio, en todos los segmentos, da igual la gama que sea, para que siempre que un usuario elija Realme esté eligiendo la mejor opción en ese segmento. Es cierto que nos sentimos muy cómodos en la gama media, pero también tenemos los ojos puestos en las gamas más premium.

Madhav Sheth, en un reciente acto de Realme (Realme)

Realme se centra en la gama media pero ya ha dejado claro, con el Realme GT como ejemplo, de que apuesta también por teléfonos a buen precio con aun mejores prestaciones. ¿El año 2022 será el del salto definitivo a la gama alta?

Somos una marca que abarca un portfolio completo y que siempre ofrecemos prestaciones avanzadas sin importar el precio. En 2022 verá la luz la nueva gama GT2, la renovación de nuestra gama flagship que recientemente hemos anunciado y que contará con el procesador más moderno de Qualcomm, el Snapdragon 8 Gen 1. Esta es una apuesta clara de seguir incorporando la última tecnología en todos nuestros productos y gamas.

El Realme GT Neo 2 deja vislumbrar la línea que seguirá la marca los próximos meses. ¿Qué puede avanzar al respecto?

Para los próximos meses seguiremos trabajando en completar nuestro portfolio, que seguirá como hasta ahora en tres líneas bastante diferenciadas. En primer lugar la serie GT, que en 2022 verá su segunda generación y de la que avanzaremos más información en un evento el 20 de diciembre. Además, seguiremos trabajando en nuestra serie número, tras el éxito de los Realme 8, y no nos olvidamos de la gama C, una gama de entrada para aquellos usuarios que no quieren gastar mucho dinero pero quieren estar a la última en diseño y tecnología.

La llegada de la Realme Pad y del Realme Book, el debut en el terreno de las tabletas y en el de los portátiles, suponen otros pasos significativos. El siguiente, ¿el móvil plegable de Realme?

Somos una marca enfocada en ofrecer la tecnología más puntera con el mejor diseño, pero cuando sabemos que esa tecnología está más que probada y es práctica y los móviles plegables tienen aun un recorrido de mejora. Seguiremos innovando para que los usuarios puedan acceder a tecnologías avanzadas que les resulten de utilidad en el día a día. Televisores, ordenadores portátiles y tabletas son las tres grandes pantallas que sin duda van a llegar junto con los wearables y AIoT, pero tampoco nos cerramos a otros productos para el ecosistema del hogar, por eso también comenzamos a vender nuestro robot aspirador.

El 5G, los 120 Hz, la cámara de 108 MP, las cargas ultrarrápidas, la tecnología under display, los módulos cada vez más grandes y llamativos… ¿Qué nuevas tendencias surgirán en breve?

Algunas de las tecnologías en las que nosotros estamos trabajando son por ejemplo las tecnologías de carga rápida. Los 125W van a convertirse en el estándar del mercado y la carga inalámbrica seguirá evolucionando. Por ejemplo, este año también lanzamos nuestra primera versión de carga inalámbrica magnética, MagDart, la primera para teléfonos Android, que queremos que se popularice en nuestros smartphones cuando veamos que se convierte en una demanda imprescindible para los usuarios.

¿Cómo serán los teléfonos móviles en cinco-diez años? ¿Muy distintos a los actuales?

Es difícil imaginarse cómo pueden ser, más aun en una industria que evoluciona tan rápidamente como la telefonía. Por nuestra parte, queremos contribuir a democratizar tecnologías avanzadas en todos los segmentos de precio.

También se detecta un mayor énfasis de las marcas en el desarrollo de los ecosistemas propios. ¿Hacia dónde va el ‘todo conectado’? ¿Cómo cambiará la vida del usuario?

El ecosistema es una parte extremadamente importante de nuestra estrategia de producto. En nuestro caso, la llamamos 1+5+T. Con esto, colocamos al smartphone como eje pero le rodeamos de todo un ecosistema inteligente Techlife. Por eso nuestra estrategia incluye productos como wearables, televisores, robots aspiradores y tabletas y portátiles como los que estamos viendo ahora, además de los teléfonos. Para nosotros se trata de conseguir que la experiencia del consumidor sea mejor y más sencilla y extenderla de un uso personal al hogar y a los viajes.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.