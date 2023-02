La iluminación con tiras led, barras y bombillas está de moda porque es un elemento decorativo y de iluminación fácil de instalar, sin complicaciones y cuya inversión es mínima para un gasto que será más que amortizado. Dejarse la luz de una habitación encendida o ver una película con una lámpara de pie enchufada puede ser una pesadilla, debido a los precios de la luz disparados y a los sustos a final de mes por las facturas. Esta es la razón por la que los hogares inteligentes han despegado sin precedentes y trabajan para ser más eficientes y respetuosos con el medio ambiente, al mismo tiempo que se ahorra en las facturas de cada mes. Y, en este sentido, las tirad led inteligentes, y con control remoto, que iluminan cualquier rincón de nuestra casa sin necesidad de instalación ni de gasto adicional, son una de las soluciones más de moda.

En resumen, son fáciles de instalar, iluminan de forma económica, decoran tu hogar y aportan un ambiente ideal para ver películas, por ejemplo, ya que una lámpara de pie no lo podría conseguir tan bien. Lo mejor de las luces led es que pueden alcanzar hasta las 50.000 horas de duración, pero, no solo eso, sino que han dado un paso más allá y han creado sistemas que regulan la intensidad, cambian de color, se pueden controlar con el móvil, programar... ¡y mucho más! Es por eso por lo que nos podemos encontrar en el mercado mucha variedad, desde las que poseen sensor de movimiento para colocar en rincones de tu casa donde no te llega la instalación eléctrica como un armario, hasta las tiras led que poseen más de 10 metros para colocar por el techo, la pared, detrás de los muebles o donde desees.

Como estas que arrasan en Amazon, que poseen 15 metros de largo, un total de 270 luces led, 16 millones de colores para iluminar y decorar cualquier estancia de tu casa y un mando a distancia para controlarlas. Se trata de una de las tiras led más vendidas del ecommerce, inteligentes, con casi 6.000 valoraciones positivas y, ahora, ¡con una rebaja del 43% para que solo te cuesten 17 euros!

¡También hay barras led!

En Amazon podemos encontrar otras propuestas de iluminación led también muy de moda como las barras. Y, lo mejor es que también están rebajadas como estas siete barras inteligentes led que se pueden conectar entre ellas para crear las formas geométricas o la decoración que más te guste. Una vez instaladas, puedes controlarlas mediante Alexa o Google Assistant. Así que, seguro que en tu salón quedan genial para crear una retroiluminación en tu smartv o en un cuarto gaming donde necesites iluminación que combine, y se mezcle, con los juegos. Las barras Glide Glide pueden reaccionar en tiempo real ante cualquier música o audio de un juego, ya que tienen un micrófono incorporado y 12 modos vibrantes de música, para que tus sesiones gaming y fiestas siempre estén iluminadas. Esta propuesta suele rondar los 100 euros en el mercado, así que no dejes pasar el 40% de descuento de Amazon para que solo tengas que invertir 60 euros.

