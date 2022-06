Los números de teléfonos más caros: pagarás hasta 3,45 euros el minuto por llamar

Las redes sociales han hecho que los usuarios cada vez realicen menos llamadas telefónicas, sin embargo, a veces resulta casi imposible evitarlas para hacer ciertos trámites administrativos. La mayoría de personas cuentan con tarifas que les ofrecen llamadas ilimitadas o algunos minutos gratis, pero existen números que cuestan dinero, aunque tengas dichas ofertas.

Para que no te pille por sorpresa este gasto de más en tu factura de telefonía móvil, en 20BITS hemos hablado con Jesús P. López, socio fundador y director del Bufete Abogado Amigo, donde han luchado para que exista mayor transparencia en estos casos.

¿A qué pertenecen estos números de pago?

Antes de hablar de cuáles son los números que cuestan dinero al llamar, es importante saber a quiénes pertenecen estos. López detalla que "los números de tarificación adicional están asignados a las compañías telefónicas que los ceden a las empresas que los solicitan a cambio de un precio".

Habitualmente, estos servicios se usan para que los usuarios puedan pagar un servicio sin necesidad de dar sus datos bancarios. "Supongamos que quiero participar en un sorteo, en lugar de llamar y dar mi número de tarjeta para realizar un pago de mi participación, el pago se realiza con el coste de la propia llamada", comenta López.

Sin embargo, el director del Bufete Abogado Amigo apunta que este coste no es fijo, ya que depende del "tiempo de duración de la llamada" y muchas veces el usuario no sabe cuánto le va a costar. López afirma que, por este motivo, hay quienes alargan "innecesariamente la llamada" o que hacen preguntas no necesarias para el servicio.

¿Cuáles son los prefijos de pago en España?

"Aunque hace algunos años los números de tarificación adicional se englobaban en una sola numeración (los 906), el legislador entendió que era necesario diferenciar en función de uso y de esta forma facilitar al usuario el uso de estos servicios", informa López.

Los más habituales son los siguientes:

803: servicios eróticos dirigidos a usuarios mayores de 18 años.

servicios eróticos dirigidos a usuarios mayores de 18 años. 806: servicios de entretenimiento, con pago por minuto.

servicios de entretenimiento, con pago por minuto. 807: servicios profesionales

servicios profesionales 907: engloban cualquiera de los anteriores, pero solo se puede realizar la llamada a través de Internet

engloban cualquiera de los anteriores, pero solo se puede realizar la llamada a través de Internet 905: son servicios que gestionan llamadas masivas, como puede suceder en concursos de televisión, votaciones y similares.

¿Cuáles son los números de tarificación adicional más caros?

López asegura que los costes de estos números están regulados por ley. "El Artículo 8 de la Orden IET/2733/2015, de 11 de diciembre, que regula los servicios de tarificación adicional a través de llamadas telefónicas con prefijos 803 – 806 – 807 – 905 establece un máximo de 3,45€ por minuto", recalca el experto.

¿Qué ha hecho el Bufete Abogado Amigo en estas situaciones?

El director del bufete comenta que, junto con el Supermercado Jurídico ‘Modelos.Shop’, han realizado "diferentes modelos de reclamación en relación a facturas telefónicas". De este modo, logran que los usuarios puedan hacer "reclamaciones eficaces y a un coste irrisorio (menos de 3 euros)".

Desde el Abogado Amigo, consiguieron, gracias a una sentencia de la Audiencia Nacional de 16 de junio de 2014, que fuese la compañía quien tuviese que demostrar que los usuarios habían llamado al cliente. Antes, ocurría al revés y era el cliente quien debía demostrar que no había llamado.