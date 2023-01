Los móviles plegables más esperados de 2023: lo que nos van a mostrar Google, Samsung y OPPO

Al mercado español llegaron en 2022 cinco móviles plegables (Samsung Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4, Huawei P50 Pocket, Huawei Mate Xs 2, Motorola Razr 2022), pero si se cuentan los comercializados en China se comprueba que este tipo de smartphones han ganado protagonismo para las marcas. Lo presumible es que la línea se mantenga este 2023, en cuyo horizonte aparecen varios dispositivos especialmente esperados.

Google Pixel Fold

Pensar en móviles plegables remite a Samsung, el fabricante de referencia en los dos conceptos materializados hasta la fecha por la industria (tipo libro y tamaño bolsillo), si bien el teléfono de estas características que más sugerencia despierta es el Google Pixel Fold, entrada en escena del gigante tecnológico. Los rumores señalan que su debut apunta a hacerse realidad hacia el otoño, con su evento para desarrolladores de mayo como cita ya menos factible, lo que no quita que en ese contexto se ofrezca un primer avance oficial.

Imagen de cómo podría ser el Google Pixel Fold (@OnLeaks/@HowToiSolve)

El Google Pixel Fold exhibirá un diseño de tipo libro con una pantalla principal (interior) de 7,57 pulgadas (algo menos de las 7,69 que se apuntaban hace poco) y una exterior de 5,78 pulgadas. Como expone el módulo trasero que lucen los renders, su plasmación adoptaría la senda estética de los Pixel 7. Vendría con el chip Tensor G2 y con hasta 12 GB de RAM. Algunas de las últimas informaciones descartan que disponga de soporte para lápiz óptico y que integre una cámara ‘invisible’ bajo el panel de la cubierta.

Samsung Galaxy Z Fold5 y Galaxy Z Flip5

La marca surcoreana nos ha acostumbrado a que el turno de sus plegables es en verano, y nadie duda de que entonces veremos el Samsung Galaxy Z Fold5 y el Galaxy Z Flip5. Del convertible en tableta se habla de una mayor integración del S Pen, que contaría con un elemento para su carga; y del estiloso Flip, más popular, se comenta que plasmará una minipantalla más grande, lo que implicaría cambios en el diseño.

En ambos casos se confía en que Samsung depure más el pliegue de la zona flexible, que aunque no importuna en absoluto se nota más si se compara con los móviles de la competencia. Asimismo, se desea que Samsung, propensa al continuismo y por no desviarse demasiado de lo que le funciona, apueste más por la novedad.

OPPO Find N2 Flip

El OPPO Find N2 Flip, el primer plegable de bolsillo de OPPO y el primero que saldrá de China (OPPO)

Y no hay que olvidar que OPPO traerá a España en 2023 el OPPO Find N2 Flip, su debut en la vertiente de tamaño bolsillo y el primero que lanzará fuera de China, adonde llegó en diciembre junto al OPPO Find N2 (tipo libro). Su plasmación Flip encierra atractivo por su pantalla secundaria más grande (3,62 pulgadas), además dispuesta en vertical y por atender aspectos en los que los plegables suelen incidir poco como la batería y la carga rápida.

El caso de Xiaomi

Ya van dos generaciones del Mix Fold, el plegable de Xiaomi, que se han quedado en tierras chinas. No obstante, entre los planes de la compañía figura la posibilidad de comercializar este 2023 en Europa su tercera evolución en el marco plegable, lo que de producirse no tendría lugar hasta el segundo semestre.

Huawei, Honor, Motorola…

Huawei lanzó en 2022 tres plegables entre movimientos en China y en Europa (el P50 Pocket, ya presentado en el gigante asiático en diciembre de 2021; el Mate Xs 2 y el Pocket S, que no salió de Asia), y se comenta que no tardará en mostrar el Mate X3 (no confundir con la línea Xs).

Respecto a Honor, se está a la espera de saber en qué países de fuera de China se vende el Magic Vs de finales de 2022 y cuándo entra en escena el Magic V2.

Motorola agradó el año pasado con el Razr 2022, una estimable actualización, y en su momento se habló de que este 2023 podría alumbrar dos nuevos Razr.

Salvo sorpresa tendremos asimismo novedades por parte de Vivo, que en 2022 debutó con el Vivo X Fold y el Vivo X Fold+.

¿Y Apple?

¿Y qué pasa con Apple? ¿Se animarán los de Cupertino? Algunos de los analistas mejor informados señalaron meses atrás que un hipotético iPhone plegable no llegaría antes de 2025, sin descartarse 2024. Apple estaría trabajando con paneles flexibles de 8 y 9 pulgadas. A priori sus inclinaciones irían más hacia un tipo Flip.

