Si nos vamos a ir de vacaciones este verano, es importante saber qué hacer con los electrodomésticos que dejamos en casa. Para ello, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha ofrecido una serie de consejos para ahorrar energía y garantizar la máxima seguridad.

Lo primero que debes saber es que, si te vas de vacaciones durante varias semanas, por norma general debes desenchufar todos los electrodomésticos, ya que de esta manera estarás ahorrando en tu consumo eléctrico y con este gesto, tu factura puede disminuir unos 20 euros.

De esta manera evitarás además el consumo stand-by que suele suponer el 10% de la energía que consume tu hogar, es decir, el equivalente a 7,5 euros al mes.

Algunos de estos productos de stand by son los microondas, los hornos, los televisores o algunos relojes que podamos tener en nuestra vivienda y que debemos desenchufar durante el periodo vacacional.

Si vas a estar fuera una larga temporada, lo más recomendable es vaciar por completo el frigorífico y desconectarlo. El coste de tenerlo enchufado solamente durante un mes puede ser de entre 3,5 y 7 euros que de esta manera nos estaríamos ahorrando.

En caso de que tengas que dejar la nevera encendida porque no has conseguido vaciarla del todo, para que no consuma tanto, puedes regular el termostato y ponerla a una temperatura más alta que lo habitual. En algunos incluso es posible dejar solo encendida una parte.

Si utilizas un termo eléctrico y te quieres ahorrar algo de energía deberás apagarlo, ya que te podrás ahorrar entre 7 y 10 euros al mes, según lo grande que sea.

Cuando te vayas, debes asegurarte de que la lavadora, la secadora y el lavavajillas se quedan totalmente vacíos. De esta manera, no solo ahorrarás energía, sino que evitarás olores y puede ser un momento perfecto para limpiar los filtros de estos electrodomésticos.

Los pequeños electrodomésticos como cafeteras, tostadoras o robots de cocina es importante que estén siempre desenchufados cuando nos vamos de casa. Es conveniente quitar los enchufes de los cargadores de batería como smartphones, tablets o aspiradores.

Además de con los electrodomésticos, hay que tener cuidado con las instalaciones como el cuadro eléctrico que además de ahorrar en la factura también evitarás todo tipo de riesgos como un cortocircuito.

El último consejo es que dejes cerrada el agua antes de irte, porque de esta forma evitarás una posible fuga y también estarás ahorrándote el gasto que puede conllevar un goteo continuo en alguno de los grifos que podría verse reflejados en tu factura a final de mes.

