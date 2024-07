Llega Galaxy Ring: el anillo de Samsung para la salud incluso pone nota a tu vitalidad según cómo duermes

Como alternativa a los relojes y pulseras tech, los anillos inteligentes llevan tiempo en el mercado, con el Oura Ring como referente. No obstante, este segmento se está popularizando por el interés de las marcas de smartphones en entrar en el mismo. Una tendencia que abrió Samsung al avanzar que trabajaba en su Galaxy Ring, modelo que por fin es una realidad y que pudimos ver como aperitivo en la pasada edición de Mobile World Congress.

El Galaxy Ring ha sido oficializado en el Galaxy Unpacked veraniego dedicado al Galaxy Fold6 y al Galaxy Flip6, los nuevos móviles plegables del fabricante surcoreano, que también ha presentado el Galaxy Watch Ultra, el Galaxy Watch7, los Galaxy Buds3 Pro y los Galaxy Buds3.

El Galaxy Ring está sobre todo pensado para controlar la salud durante el sueño (Samsung)

La expectación y la curiosidad que había generado el dispositivo contrasta con que de momento solo se comercializará en algunos países, lista inicial en la que no figura España. Samsung tampoco ha especificado su precio. Este tipo de anillos se ubican en una escala de precio en torno a los 300 euros, caso de los Oura o del Amazfit Helio Ring.

No pocos usuarios se quitan su smartwatch y su pulsera de actividad para dormir. No les resulta cómodo, y aquí es donde entra el Galaxy Ring, enfocado a la monitorización de la salud y que atiende especialmente al sueño, su calidad y sus procesos. Pesa de 2,3 a 3,2 gramos según tamaños. Samsung contempla con nueve opciones de tamaño (de la talla 5 a la 13) y para ver el que mejor se adapta a nuestro dedo dispone de un kit de tallas, el cual se entrega al realizar el pedido. Los anillos de muestra, que no funcionan, se mandan para que el consumidor elija su talla, y después la marca manda el definitivo.

El estuche de carga del Galaxy Ring (Samsung)

El tamaño del coqueto estuche de carga cambia según la talla del anillo. El Galaxy Ring, con acabado de titanio y resistencia al agua de 10 ATM, se vende en colores titanio negro, titanio gris y titanio. El estuche exhibe iluminación LED para indicar el estado de la carga. Su batería puede aguantar hasta siete días.

El sueño, la prioridad del anillo

Los datos tomados se integran en Samsung Health. En el cauce del análisis del sueño, su algoritmo analiza los patrones del sueño, los ronquidos, puntúa la calidad del sueño, se fija en el movimiento durante el sueño, en la latencia del sueño y en la frecuencia respiratoria y cardiaca.

En esta línea exhaustiva, entre sus informes de salud incluye la Puntuación de vitalidad, una llamativa función propiciada por Galaxy AI. La nota que refleja se calcula evaluando las condiciones físicas y mentales a través del sueño, la actividad, la frecuencia cardiaca durante el sueño y la variabilidad de la frecuencia cardiaca durante el mismo.

Puntuación de la vitalidad, calificación que como todas las métricas de estos dispositivos debe verse como un valor orientativo, se acompaña de Wellness Tips, que realiza consejos personalizados a partir de los aspectos que detecta. Puntuación de la vitalidad viene a resaltar la importancia de la calidad del sueño en el bienestar y su incidencia en la actividad diaria.

En lo relativo a la monitorización cardiaca, el Galaxy Ring avisa en caso de frecuencias más altas o bajas de lo normal. Aparte, incorpora una función para el Control del ritmo cardiaco en directo (para tener detalles adicionales).

Por otro lado, alerta sobre los periodos de inactividad y cuenta con detección automática de los entrenamientos. Asimismo, la monitorización nocturna de la temperatura de la piel depara un mejor seguimiento del ciclo menstrual.

Para cuando no se sabe dónde hemos dejado el anillo, podemos localizarlo desde un teléfono Galaxy a través de Find My Ring, función habilitada en Samsung Find. Por último, el Galaxy Ring contempla los gestos para hacer una foto o desactivar la alarma en un móvil de la marca.

