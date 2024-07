Llega a España la nueva marca de smartphones y tablets nativa de Amazon: asi es Wuum

Hoy se lanza en España, Wuum, la primera marca europea de smartphones y tablets nativa de Amazon, donde dentro de poco se va a celebrar el Prime Day con grandes ofertas en multitud de productos. Nace para defender la tecnología y el servicio con ADN europeo, garantizando una larga vida útil de sus dispositivos con una asistencia y postventa de cercanía y calidad. Además, su filosofía 'no need' reivindica el lado más auténtico y práctico de la tecnología.

Así es Wuum, la primera marca nativa de smartphones y tablets de Amazon

Bajo el lema de 'no need' (no necesitar) esta marca defiende y manifiesta el consumo responsable, situando al usuario en el centro de su estrategia y expresa la no necesidad de adquirir tecnología y mucho menos de forma compulsiva. Según afirman, ofrecen una propuesta honesta y sencilla en la que las prestaciones de sus dispositivos, la fácil comprensión de su oferta de valor y la cercanía sea la nueva forma de vivir la tecnología.

Irene Manterola, directora de Marketing de Wuum, comenta que lo importante es que sus productos ofrezcan las prestaciones tecnológicas necesarias para vivir plenamente sin crear necesidades ficticias. También dice que el lanzamiento de esta marca responde el deseo de crear una tecnología innovadora, honesta y directa que haga que el cliente no necesite la aceptación de los demás, ni que una marca le defina ni tampoco un chip de última generación.

Disponibilidad de productos

La nueva marca centra su negocio en smartphones y tablets, que estarán disponibles en exclusiva en los principales mercados europeos de Amazon.

El smartphone WUUM S PRO ya está disponible a través de Amazon por un precio de 169,90 €.

El smartphone WUUM S estará disponible a mediados de julio a través de Amazon por un precio de 119,90 €.

La tablet WUUM T ya está disponible a través de Amazon por un precio 169,90 €.

La tablet WUUM T FUN ya está disponible a través de Amazon por un precio de 119,90 €

