Llega a España el Nothing phone (1), el móvil de diseño transparente contra el más de lo mismo

(Nothing)

La marca británica Nothing debutó en 2021 con los llamativos Nothing ear (1), auriculares inalámbricos que avanzaban su ideario de salirse del molde y ofrecer productos tecnológicos diferentes y que aporten nuevos alicientes. Una declaración de intenciones contra el más de lo mismo que ratifica y potencia con ambición al lanzar ahora su esperado primer móvil, el Nothing phone (1), de diseño transparente como su primer dispositivo y con una innovadora interfaz mediante patrones de luz para ir más allá de las notificaciones.

El Nothing phone (1), la base sobre la que el fabricante cimentará su futuro ecosistema abierto, sale a la venta a nivel internacional (mercado español incluido) el próximo 21 de julio por 469, 499 ó 549 euros según la configuración elegida (8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB y 12 GB + 256 GB). Se comercializa en blanco y negro (en la primera versión solo en el segundo color).

Su trasera transparente, de ecos mecánicos y su rasgo distintivo, permite ver lo que hay debajo del teléfono y ha supuesto todo un reto en términos de diseño, ensamblaje y desarrollo (cuenta con más de 400 componentes). Su marco de aluminio es 100% reciclado, lo que enlaza con el detalle de que más de la mitad de los componentes de plástico del modelo se han fabricado con materiales reciclados o de base biológica.

La interfaz y los patrones de luz

La iluminación para notificaciones del Nothing phone (1) (Nothing)

La compañía ha aprovechado la singular plasmación para iluminar varias partes de la trasera y de paso trascender el habitual concepto de notificaciones y llevar a otro nivel el uso de las LED para avisos. Ha creado la interfaz Glyph, que permite asignar patrones de luz a contactos concretos (se pueden relacionar números con tonos de llamada específicos, cada uno con su patrón) o elegir patrones dependiendo del perfil de notificación y que contempla la atenuación de las luces y un modo silencio en el que solo interviene la iluminación. Desde Nothing resaltan que con Glyph buscan la funcionalidad y la comunicación con el usuario.

Adscrito a la gama media con recorrido, el Nothing phone (1) se fundamenta sobre el procesador Qualcomm Snapdragon 778G+ (conectividad 5G) y opera con Nothing OS, personalización limpia enfocada a plasmar un Android puro. Al respecto, la marca promete tres años de actualizaciones de sistema y cuatro de seguridad.

Exhibe una pantalla OLED de 6,55 pulgadas con resolución FHD+, tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz, 240 Hz de muestreo táctil, brillo de hasta 1.500 nits, profundidad de color de 10 bits y soporte para HDR10+.

Al igual que Google con los Pixel o que Apple, Nothing apuesta por el minimalismo en lo relativo a las cámaras traseras, ya que un mayor número no conlleva por defecto mejores resultados. Se decanta por dos, una principal de 50 MP (Sony IMX766) con estabilización OIS y EIS y una ultra gran angular también de 50 MP (Samsung JN1) con campo de visión de 114 grados. La frontal es de 16 MP (Sony IMX471).

Integra una batería de 4.500 mAh con carga rápida de 33W. En media hora recupera alrededor del 50% de su energía. Contempla carga inalámbrica (15W) y carga inversa (5W) y cabe apuntar que el cargador (por el tema sostenible) no se incluye en la caja.

