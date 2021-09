LG Vapor Cleaner Styler: "¿Por qué has puesto una nevera en tu habitación?" Así es el armario que higieniza la ropa

Durante este verano he tenido entre mis manos -bueno, obviamente entre mis manos no, más bien ocupando buena parte de mi habitación- uno de los aparatos más estrambóticos que he probado: el LG Vapor Cleaner Styler, un armario que solo con enchufarlo a la corriente y ponerle un poco de aguar te higieniza la ropa y te la deja bastante decente en lo que a planchado se refiere.

Dicho así parece que nos encontramos ante la panacea para quienes el tema de la colada les da un poco de pereza, es decir, el 99% de las personas. Sin embargo, este armario limpiador se queda un poco corto en lo que a limpieza se refiere. Y es que no quita manchas, simplemente higieniza tu ropa.

No es que LG mienta en el reclamo de su producto, lo dice claramente: “Elimina olores, higieniza, seca y reduce las arrugas de tus prendas más delicadas y especiales, gracias al poder del vapor”. También lo califica como “tu tintorería en casa”, algo que para mí es una afirmación algo exagerada.

Os voy a contar con detalle mi experiencia con el LG Vapor Cleaner Styler, no obstante ya adelanto que aunque no me parece la solución definitiva sí creo que puede venir bastante bien para algunas prendas y sobre todo para algunos momentos del año, como esa tarea tediosa de hacer el cambio de temporada en el armario.

El armario de higienización de LG mide casi 2 metros de alto. 20BITS

Diseño premium

Lo cierto es que en cuanto a la estética no tengo ninguna pega que comentar. Me parece un diseño muy elegante y que representa completamente la intención de ser un producto premium. Es un aparato con mucha presencia, ya que es bastante grande -mide 445 x 1850 x 585 mm- y tendrás que buscarle algún lugar en casa, no puedes ponerlo en cualquier parte. Pero no queda feo.

El que yo he probado tenía un acabado espejo muy chulo, aunque en este tipo de superficies ya sabemos la pega que tenemos: enseguida aparecen todos los ‘dedazos’ marcados, y si eres un maniático antihuellas te volverás un poco loco.

Por dentro tenemos una superficie blanca y pulcra que da una sensación de limpieza futurista gracias a una luz LED azul colocada al fondo. Hay espacio para cinco perchas -LG proporciona dos, pero puedes meter alguna tuya-, una balda y, en la puerta, un colgador para pantalones que te permite dejarlo bastante aprisionado y el efecto planchado es convincente -aunque no definitivo-.

¿Y para qué sirve?

Aunque la pregunta que más me han hecho al enseñar fotos de mi último ‘cacharrillo’ para probar ha sido ‘¿Por qué te has puesto una nevera en la habitación?’, lo cierto es que por más que tener cervezas frías y helado al lado de la cama pueda ser un sueño frustrado esto no es un frigorífico.

Y, como digo, tampoco es una lavadora -aunque no es que LG afirme serlo-, por lo que con este aparato no te olvidas de la colada. Pero es muy útil para refrescar y eliminar los olores de las prendas, gracias al vapor, y también para higienizarlas, ya que puede cargarse el 99,99% del coronavirus humano en 2 horas -y otros virus, bacterias y bichitos en general- y sin necesidad de químicos añadidos.

De paso, otra ventaja es que cuando está en funcionamiento deshumidifica la habitación donde está instalado.

Además, su sistema de secado a baja temperatura seca la ropa más rápido que el secado al aire libre.

Finalmente, aunque no es una plancha, reduce bastante las arrugas y marca los pliegues de los pantalones.

Todo ello teniendo en cuenta, insisto, que solo nos da 'un repaso' a la ropa, lo que significa que es ideal para limpiar las prendas que no necesitan un lavado en profundidad en la lavadora.

Este electrodoméstico es ideal para prendas que no necesitan un lavado en profundidad. 20BITS

Un sistema inteligente

Como no podía ser de otra manera en 2021, este electrodoméstico de LG es inteligente, es decir, se puede controlar de forma remota a través de la app LG ThinQ que la marca tiene disponible.

Esta aplicación te permite programar el aparato o iniciarlo, así como descargar programas adicionales, más específicos para cada prenda -por ejemplo, hay programa para vaqueros, ropa de cama, seda, lana o abrigos de plumas-. Puedes escoger entre un total 14 modos predefinidos más los que descargues.

En los propios mandos vas a poder ver el tiempo que lleva cada una de las limpiezas. Algunos modos más suaves solo llevan veinte minutos, y otros más intensos son de dos horas -como el programa de higienización-.

Los programas que vienen preinstalados en el LG Vapor Cleaner Styler. 20BITS

Resumen

PUNTUACIÓN 20BITS: 7/10

Lo mejor: lo fácil que es instalarlo y usarlo y la buena sensación que deja en las prendas.



Lo peor: no es un 'Ambrosio' de metal que te permite olvidarte de hacer la colada (a todos los fabricantes del mundo: por favor, sacad el robot-lavadora definitivo).​

En mi opinión es un producto ‘para fardar’, desde luego, pero tal vez todavía hablamos de algo muy de nicho como para que se popularice. Es elegante, desde luego, pero caro para lo que ofrece -hablamos de 1.800 euros de precio de salida, aunque ahora ya hay ofertas por menos- y para funciones demasiado específicas.

Esta ‘tintorería en casa’ es útil... si la tienes. Pero como digo no veo que vayamos a tener uno de estos aparatos en casa todos y cada uno de nosotros en un futuro demasiado cercano. En la actualidad esa función de higienización que puede ser anticovid puede estar más de moda, pero yo realmente espero que el mundo coronavírico se acabe más pronto que tarde.

Supongo que la cosa cambia en casos como, por ejemplo, quienes llevan a diario traje a la oficina. Entonces sí lo veo, porque al final en poco rato te dejas el traje con buen olor y más o menos planchado sin necesidad de bajarlo a la tintorería. Los olores, todo hay que decirlo, los quita estupendamente y deja una fragancia muy fresca en las prendas y también en la habitación la que está.

Otro de los puntos en los que este LG Vapor Cleaner Styler es útil es a la hora de trabajar prendas que no se puedan meter en la secadora y que quieres secar de forma delicada. Pero vuelvo a insistir en que esto no es mágico y que el resultado no es parecido al de la secadora, por lo que no lo recomendaría tampoco como un sustituto de esta.

También como comentario positivo decir que a pesar de su magnitud no hace demasiado ruido cuando está en funcionamiento y no es molesto en ese sentido.

En general le pongo un 7 sobre 10 porque cualquier mínima cosa que me pueda facilitar un poco la vida en cuanto a cuidado, lavado y planchado de la ropa se refiere ya se tiene ganado un pedacito de mi corazón.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.