LG presenta un lavavajillas para vasos y tazas que quiere acabar con los recipientes de un solo uso

La compañía LG Electronics tiene productos innovadores y bastante curiosos que generan un gran impacto en varios usuarios. Hace unos días, probamos en 20Bits un televisor inteligente portátil de la marca y en el CES de principios de año habló de unos auriculares inalámbricos ideales para conciliar el sueño. Sin embargo, hoy vamos a hablar del adelanto que ha dado de lo que se verá en el CES, pero del 2024.

La feria tecnológica Consumer Electronics Show (CES) que, cada año, se celebra en Las Vegas (EE.UU.) en la primera mitad del mes de enero, serán el escaparate de grandes, medianas y pequeñas empresas para enseñar sus nuevos dispositivos e impresionar con sus demostraciones. En 2024, el evento será entre el 9 y el 12 de enero y, como siempre, en 20Bits hablaremos de todo lo que se muestre. No obstante, hay firmas que se están adelantando y una de ellas ha sido LG, que ha enseñado su próximo lavavajillas pensado solo para vasos y tazas.

El lavavajillas para vasos y tazas de LG

Su nombre es LG mycup y es un pequeño dispositivo pensado únicamente para lavar vasos y tazas. Según han comentado sus desarrolladores, cuenta con dos ciclos de limpieza (rápido y extra). Ambos utilizan un ciclo de agua caliente a 65 grados para garantizar una limpieza de fondo e higiénica.

Los dos tipos de lavado se pueden configurar desde la aplicación homónima, LG mycup. Dicha plataforma para móvil también permitirá seguir el estado del lavado y, además, enviar una notificación cuando el ciclo haya finalizado.

LG ha explicado que mycup tiene una tecnología de chorro de burbujas en el ciclo de lavado rápido que permite limpiar el interior de un vaso o taza en tan solo medio minuto. Por otro lado, el lavado extra dispone de un chorro de agua multidireccional y un potente aire caliente que están diseñados para limpiar y secar a fondo las manchas más complejas de eliminar, como los lácteos.

Dado que es un electrodoméstico ideado para la limpieza exclusiva de vasos y tazas, LG no lo ha diseñado para que ocupe mucho espacio. De hecho, su estructura es bastante compacta. No obstante, eso no repercute en su rendimiento.

LG mycup, un lavavajillas para vasos y tazas compacto, ideal para la oficina. LG Electronics

El objetivo de LG mycup

La empresa tecnológica tiene el propósito de que su dispositivo sirva para mitigar el aumento del número de vasos desechables que hay en el mundo. En muchas ocasiones, tendemos a utilizar este tipo de recipientes para tomar el café o infusión en la oficina y, con este lavavajillas, más trabajadores podrían optar por traerse su taza y lavarla para llevarsela limpia de nuevo a casa.

"El lavavajillas LG mycup, es compacto y fácil de usar, limpia los vasos de forma rápida y eficaz gracias a su potente capacidad de limpieza, lo que promueve un estilo de vida sostenible que protege nuestro planeta para las generaciones futuras", afirmó Lyu Jaecheol, presidente de LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.