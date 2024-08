Lenovo prepara una nueva versión 'Lite' su famosa consola Legion Go

Legion Go es una consola portátil de Lenovo que tiene una pantalla de 8,8 pulgadas y a la que se le pueden extraer los mandos como la Nintendo Switch. Es uno de los modelos más grandes y potentes, pero ahora parece que la marca está preparando en sacar una versión Lite del dispositivo con una pantalla más pequeña, entre otras características que no tiene la versión actual.

Lenovo prepara una Legion Go Lite

En el mes de mayo, un usuario de Reddit descubrió una información en la que la sección de preguntas frecuentes de la página oficial Lenovo, donde se filtraron algunos detalles por accidente, pero después se eliminaron. Aun así, se logró hacer una captura de la página y se puede apreciar que podría tener 7 u 8 pulgadas en vez de 8,8.

Filtración modelos Legion Go methylmorphia vía Reddit

No solo el tamaño de la pantalla cambiaria, sino que también se menciona una conexión HDMI y un sistema de refrigeración que pasa de uno a dos ventiladores, dos características que no están presentes en la actual Legion Go. También cabe la posibilidad de que salgan dos modelos en vez de uno: uno de 7 pulgadas y otro de 8.

Al encontrar esta información en la web oficial de Lenovo podría significar que su lanzamiento sería casi inminente o quizás se trate de un error de bulto, siendo que todavía queda mucho tiempo para que la versión Lite de la Legion Go vea la luz. De momento, tendremos que esperar acontecimientos del o los nuevos modelos.