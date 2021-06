La American Heart Association afirma que el MagSafe de Apple podría interferir con los dispositivos cardíacos

La Asociación Americana del Corazón (AHA) comenta que los dispositivos MagSafe de Apple podrían llegar a causar interferencias cuando están situados sobre la piel o cerca de los productos tecnológicos que emplean los cardíacos. Por consiguiente, los investigadores de la asociación encontraron las empresas Medtronic, Abbott y Boston Scientific para elaborar dispositivos con susceptibilidad magnética.

El portal de noticias AppleInsider descubrió un informe donde los investigadores demostraban que el modo de reversión del imán puede activarse cuando el iPhone 12 Pro Max se coloca en la piel, asimismo, quisieron probar el efecto de MagSafe en dispositivos cardíacos a la hora de colocar el iPhone junto a los marcapasos y desfibriladores.

El artículo publicado en el Journal of the American Heart Association afirmaba que los iPhone 12 no poseen un mayor riesgo de interferencia magnética respecto a las anteriores versiones del móvil. Por otro lado, la intromisión podría llegar a ocurrir cuando alguien coloca un dispositivo MagSafe en el bolsillo de una prenda que está pegado al pecho, ya que los investigadores añaden que “puede conducir a un ritmo asincrónico o a la desactivación de las terapias antitaquicárdicas”.

El hallazgo más destacado de este estudio es la importancia de concienciar sobre la interacción entre los dispositivos electrónicos implantables cardíacos y el modelo de móviles inteligentes que poseen la capacidad de carga magnética.

No obstante, Apple recomienda a los usuarios que tengan iPhone 12 a que guarden el dispositivo a 15 centímetros de distancia de los implantes médicos, siendo que los autores del artículo sugieren que los pacientes deberían consultar con los cardiólogos varias recomendaciones para emplear el móvil junto a los dispositivos cardíacos.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.