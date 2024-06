Este invento español te permite ahorrar una media de 10.000 litros de agua al año

Ahorrar en cualquier aspecto es algo que todos buscamos para reducir el coste de las facturas e ir más aliviados a final de mes. Tanto el gas, como la luz o el agua están subiendo de precio en España y nos las tenemos que ingeniar para reducir su consumo. En el caso del agua, existen varios artilugios o sistemas que nos permiten gastar menos agua y, por lo tanto, dinero.

De la manera que desperdiciamos mucha agua es cuando abrimos el grifo y, hasta que no sale el agua caliente, no nos da por poner las manos. También ocurre cuando estamos fregando los platos y no cerramos el grifo en ningún momento. Es decir, hay una gran cantidad que se desperdicia, pero ahora se ha creado un invento para aprovecharla.

Un invento para reaprovechar el agua y ahorrar dinero

AquaReturn AquaReturn

Esta solución es la que ha desarrollado una empresa española llamada AquaReturn y tal y como dicen desde la misma pueden ahorrar una media de 10.000 litros de agua por persona al año. Además, aseguran que han evitado la emisión de 13.711.933 kg de CO₂ con un dispositivo que cuesta 347 euros y es muy fácil de instalar.

Funcionamiento del AquaReturn AquaReturn

Este dispositivo tiene forma de caja y sus medidas son de 20x12x12 cm y se instala debajo del fregadero o en cualquier salida de agua que se tenga en casa, ya sea del baño coma olas que se encuentren entre el baño y la caldera. La función que tiene el dispositivo es redirigir el agua de las tuberías hasta que detecta la temperatura deseada. Es decir, si es inferior a 35º, la impulsa por la tubería de agua fría de nuevo hacia la caldera.

AquaReturn AquaReturn

Una vez que sale con la temperatura deseada, es cuando la manda por el grifo para que se pueda utilizar, y el agua que está a temperatura templada vuelve a la caldera para que necesite menos esfuerzo para llevarla a los grados adecuados, ahorrando así electricidad y agua. AquaReturn calcula que, manera aproximada, se puede lograr un ahorro de 23% del agua de la vivienda y un 4% de electricidad, según un estudio del CSIC.

