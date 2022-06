Huawei Watch GT 3 Pro: este smartwach ofrece el software HarmonyOS 2 y su precio puede que no esté al alcance de todos los usuarios

Valoración: Huawei Watch GT 3 Pro

El nuevo Huawei Watch GT3 Pro es un smartwatch que cuenta con una pantalla AMOLED brillante, su diseño está disponible en titanio y cerámica, ofrece multitud de entrenamientos e incluso puedes contestar a llamadas.

Características principales

Pantalla : AMOLED circular de 1,32 pulgadas.

: AMOLED circular de 1,32 pulgadas. Conectividad : Bluetooth 5.1, NFC y GPS.

: Bluetooth 5.1, NFC y GPS. Sensores : Pulsómetro óptico, frecuencia cardíaca, giroscopio, electrocardiograma, oxígeno en sangre, acelerómetro, agnetométrico, barómetro y temperatura.

: Pulsómetro óptico, frecuencia cardíaca, giroscopio, electrocardiograma, oxígeno en sangre, acelerómetro, agnetométrico, barómetro y temperatura. Resistencia : IP68 de cinco atmósferas.

: IP68 de cinco atmósferas. Autonomía : Cuatro días de autonomía si lo utilizas a pleno rendimiento. Posee una carga magnética inalámbrica de diez vatios.

: Cuatro días de autonomía si lo utilizas a pleno rendimiento. Posee una carga magnética inalámbrica de diez vatios. Tamaño y peso: Sus dimensiones son 42,9 x 42,9 x 10,5 mm y pesa 50 gramos sin correa.

Sus dimensiones son 42,9 x 42,9 x 10,5 mm y pesa 50 gramos sin correa. Sistema : HarmonyOS 2 y compatible con Android 6.0 e iOS 9.0.

: HarmonyOS 2 y compatible con Android 6.0 e iOS 9.0. Memoria : Memoria interna de 4 GB y 32 MB de RAM.

: Memoria interna de 4 GB y 32 MB de RAM. Correa: Cerámica blanca de 130-190 mm y pasador estándar.

Diseño

Huawei Watch GT 3 Pro tiene una corona giratoria, un botón multifuncional, micrófono y altavoz. Además, los sensores están ubicados en la parte trasera del reloj junto a la carga.

La correa se puede personalizar para añadir o quitar las piezas, teniendo en cuenta que en la caja del dispositivo va incluido un producto que te facilitará la acción de suprimir los eslabones que hagan falta.

Autonomía

La duración de la batería puede aguantar una semana si no lo utilizas a pleno rendimiento, por el contrario, si lo utilizas todos los días, el modelo tiene cuatro días de autonomía.

Dicho wearable no tiene el modo ahorro de energía, posee una carga inalámbrica de diez vatios, la carga rápida alcanza el 100% en menos de una hora y en menos de quince minutos puede ganar un 30%.

Tecnología

El dispositivo se tiene que enlazar con el teléfono mediante la aplicación ‘Huawei Health’. Por otro lado, su software es HarmonyOS. Si aprietas el botón de arriba, accedes al menú principal, mientras que si seleccionas el botón de abajo, entras en los distintos entrenamientos que ofrece el reloj.

Gracias a su tecnología es posible responder y recibir llamadas, revisar las notificaciones, ver el tiempo, utilizar el disparador de la cámara y controlar el sueño, estrés, frecuencia cardíaca u oxígeno en sangre. Me gustaría mencionar que todavía no es posible responder a los mensajes desde la muñeca, no obstante, se puede contestar con respuestas rápidas.

Con su menú en forma de maya se pueden agrandar o reducir los iconos para acceder a cualquier función, además, existe una serie de accesos directos al deslizar el menú superior de la pantalla hacia bajo.

Considero un ‘atraso’ que la tecnología NFC en Huawei Watch GT 3 Pro no esté disponible en España, asimismo, la opción ‘Wallet’ en la app tampoco se encuentra operativa. Respecto a su competencia, algunos relojes ya vienen incorporados con este avance y permite a los usuarios pagar cualquier compra desde la muñeca.

Entrenamientos

En mi caso, he utilizado este smartwatch para hacer ciclismo.

Desde el dispositivo puedes acceder al ‘Registro de ejercicio’ para entrar al historial de entrenamientos. Si seleccionas uno en concreto, consultarás la ruta que has hecho con la bici, la distancia recorrida, la duración, calorías quemadas, velocidad, altitud, frecuencia cardíaca, estrés del ejercicio y tiempo de recuperación.

Si quieres revisar esta información desde la aplicación, tendrás que acceder a la app ‘Salud’ y seleccionar el apartado ‘Ejercicios’. Ahí podrás consultar tus marcas de manera detallada y genérica.

Los deportes que puede controlar son: correr al aire libre, correr en cinta, caminar en exterior, caminar en interior, bici, bici estática, nadar en piscina, nadar en aguas abiertas, buceo, campo de práctica, saltar a la comba, senderismo en montaña, senderismo, carrera de montaña, esquí, snowboard, esquí de fondo, triatlón, bici elíptica y máquina de remo.

Personalmente, me ha gustado bastante que desde el propio smartwatch se pudiese consultar la información, así pues, no hace falta abrir la app para analizar el entrenamiento que he realizado.

Además, un asistente te va cantando las marcas de tu ejercicio para que sepas cuántos kilómetros has recorrido, e incluso te recomienda hacer pausas para descansar (es posible desactivarlo).

Aplicación

El diseño de la aplicación es bastante intuitivo, sin embargo, me gustaría comentar cada apartado:

‘Salud’ : En el menú principal aparecen los pasos diarios, calorías quemadas, la distancia que has recorrido a lo largo del día mientras vas caminando, los registros de ejercicio, la frecuencia cardíaca, tu peso, horas de sueño, nivel de estrés, temperatura de la piel y el calendario del ciclo menstrual.

: En el menú principal aparecen los pasos diarios, calorías quemadas, la distancia que has recorrido a lo largo del día mientras vas caminando, los registros de ejercicio, la frecuencia cardíaca, tu peso, horas de sueño, nivel de estrés, temperatura de la piel y el calendario del ciclo menstrual. ‘ Ejercicio’ : Con la opción ‘Plan’ podrás crear planes de carrera dependiendo de tu estado físico. Además, hay tres accesos directos con ‘Correr al aire libre’, ‘Caminata’ o ‘Bicicleta’ para elaborar entrenamientos con la ayuda de la inteligencia artificial.

: Con la opción ‘Plan’ podrás crear planes de carrera dependiendo de tu estado físico. Además, hay tres accesos directos con ‘Correr al aire libre’, ‘Caminata’ o ‘Bicicleta’ para elaborar entrenamientos con la ayuda de la inteligencia artificial. ‘Descubrir’ : Puedes buscar o escanear a otros dispositivos.

: Puedes buscar o escanear a otros dispositivos. ‘Dispositivos’ : Aquí podrás consultar las esferas disponibles del reloj, comprobar si el smartwatch está conectado al Bluetooth, revisar el porcentaje de batería y conceder el acceso al servicio de AppGallery.

: Aquí podrás consultar las esferas disponibles del reloj, comprobar si el smartwatch está conectado al Bluetooth, revisar el porcentaje de batería y conceder el acceso al servicio de AppGallery. ‘Yo’: Con esta opción se puede configurar el perfil de usuario, ajustar los datos de salud, conceder permisos, gestionar la privacidad, buscar actualizaciones e incluso podrás recibir informes mensuales o semanales de tus entrenamientos.

Precio

Huawei Watch GT 3 Pro Smartwatch con cuerpo de titanio (correa de fluoroelastómero negro): 369 euros. Haz clic aquí para comprarlo.

Huawei Watch GT 3 Pro Smartwatch con cuerpo de titanio (correa de cuero gris): 369 euros. Haz clic aquí para comprarlo.

Huawei Watch GT 3 Pro Smartwatch con cuerpo de titanio (correa de titanio): 499 euros. Haz clic aquí para comprarlo.

PUNTUACIÓN: 8 LO MEJOR: Calidad de la pantalla, fluidez del sistema y la precisión de datos de los entrenamientos.



LO PEOR: Su elevado precio, solo están las aplicaciones disponibles en la App Gallery y no funcionan los pagos por NFC.

