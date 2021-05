Huawei Band 6: la pulsera inteligente con la pantalla más grande del mercado

Valoración: Huawei Band 6

Si hay un mundo de dispositivos tecnológicos que está copado, ese es el de las pulseras inteligentes. Con Xiaomi como rey (casi) indiscutible, el resto de marcas suelen ir al rebufo de la firma china para hacerse un hueco en este mercado.

Una de esas marcas es Huawei, que lleva algunos años intentando hacer sombra a las pulseras inteligentes de Xiaomi. Ahora ambas compañías acaban de lanzar sus bands de última generación.

En 20Bits hemos probado la nueva Huawei Band 6, una pulsera inteligente que brilla sobre todo por tener una pantalla de mayor tamaño y por un aspecto elegante, algo menos deportivo y más tipo lifestyle, lo que le hace quedarse en cuanto a diseño en un dispositivo que se acerca un poco a un smartwatch. Aunque en la práctica sigue siendo una band.

La pantalla táctil AMOLED es 1,47 pulgadas, tiene resolución 194 x 368 píxeles y ocupa un 64% del frontal. 20BITS

Especificaciones técnicas

Dimensiones y peso: 43 x 25,4 x 10,99 mm y 18 gramos (sin la correa)

Colores: caja gris oscura con la correa en verde bosque o negra o caja dorada con la correa en rosa o ambar (naranja)

Materiales: caja de polímero y correa de silicona

Pantalla: táctil AMOLED de 1,47 pulgadas, con resolución 194 x 368 píxeles y un porcentaje de pantalla del 64%

Conectividad: 2,4 GHz, Bluetooth 5.0, BLE

Sensores: acelerómetro, giroscopio y sensor óptico de frecuencia cardíaca

Botones: un botón de alimentación y función

Batería y carga: 180 mAh, hasta 14 días con uso típico y de 10 días con un uso intensivo, con punto de carga magnética

Compatibilidad: iOS 9.1 o posterior y Android 6.0 o posterior, manejo con la app Huawei Salud

Resistencia al agua: 5ATM

Entrenamiento: 96 modos de ejercicio diferentes

Mediciones: frecuencia cardíaca (TruSeen 4.0), oxígeno en sangre (SpO2), estrés, sueño (TruSleep 2.0), ciclo menstrual (solo Android), pasos y horas en activo

Otros: puedes ver las llamadas y mensajes entrantes, el tiempo, controlar la música (solo Android), disparar fotos en la cámara del teléfono (solo EMUI 8.1 o posterior) y localizar tu móvil

Precio: 59 euros

Diseño elegante

La parte estética de este wearable merece ser desatacada porque, en mi opinión, es bastante bonito, al menos más de lo que suelen ser las pulseras inteligentes, cuyo aspecto parece que en ocasiones no se tiene mucho en cuenta a la hora de diseñarlas.

Evidentemente sobresale la joya de la corona: su pantalla, mucho más grande de lo habitual con 1,47 pulgadas -pero esto lo repasaremos luego en profundidad. Además de esa amplitud, la caja también es elegante. La tenemos en gris oscuro con la correa en verde bosque o negra o en dorado con la correa en rosa o ámbar (naranja).

Exceptuando el botón que tiene en el lateral derecho, esta parte de dispositivo está diseñada con bordes ligeramente redondeados. El tacto, tanto de la caja como de la correa de silicona, es muy agradable y suave y, además, como suele ocurrir con las bands, es bastante ligera y no notas que la llevas.

En la cara interior está el sensor de ritmo cardíaco TruSeen 4.0, el sensor SpO2 y los pines de carga. Ya que mencionamos el sistema de carga, ponemos una pequeña pega: la anterior pulsera inteligente de Huawei (la Band 4) se cargaba directamente al USB sacando una de las correas y era una solución bastante cómoda. Ahora recurrimos a la habitual base con pines que comentábamos.

El diseño nos ha gustado bastante porque además de ser funcional es, como decíamos, elegante. Los acabados parecen duraderos y de calidad y en este sentido podemos decir que, si bien la marca no especifica nada al respecto, en el tiempo que hemos llevado la band no ha sufrido ningún rasguño en la pantalla. Buena resistencia.

La parte trasera tiene los sensores de frecuencia cardíaca y SpO2 y los pines de carga. 20BITS

Pantalla extra

Hemos adelantado que tenemos en la Band 6 de Huawei una pantalla bastante más grande: es una pantalla táctil AMOLED de 1,47 pulgadas, tiene resolución 194 x 368 píxeles y ocupa un 64% del frontal. Mola bastante.

Y no solo nos gusta porque sea grande, es que además se ve muy bien, con buena nitidez -nada de píxeles indeseables- y buen nivel de brillo en el exterior. Aunque podemos sacar aquí otra pega: no tiene ajuste automático del brillo, así que tendrás que ser tú quien decida qué nivel quieres ponerle y hacerlo de forma manual. Podrás elegir entre 1 y 5 y nosotros te recomendamos que lo dejes al 3.

Puede que esto no sea gran cosa, pero cuando lo pones al máximo en la calle y se te olvida cambiarlo al llegar a casa, cuando se te hace de noche te puedes llevar un buen fogonazo de luz con la pantalla. Otro pequeño fallo es que, además, en el menú de ajustes rápidos -tocando de arriba a abajo- no aparece ese cambio del nivel de brillo y, ya que no es automático, hubiera venido bien.

Además de verse todo grande y nítido, con buena resolución y colores, podemos decir también que la pantalla rinde bien y que no hemos experimentado tirones cuando nos movemos por ella.

Finalmente os recordamos que Huawei tiene un buen montón de opciones en lo que a esferas se refiere y podrás elegir la que más te guste desde la aplicación. Unas cuantas de ellas se quedan registradas en el dispositivo para que puedas cambiar de una a otra rápidamente.

La correa es de silicona y muy cómoda y suave. 20BITS

Rendimiento correcto

Sus capacidades no destacan especialmente. Se podría decir que es una pulsera más del mercado en cuanto a funcionalidades.

Como decíamos no hay tirones en el manejo ni tampoco lag en las notificaciones, así que en ese sentido es funcional y correcta. Una pequeña pega con respecto a las notificaciones es que no se nos enciende la pantalla cuando nos llegan, por defecto solo vibra, lo que puede ser un poco incómodo si estás acostumbrado a verlas aparecer por sí solas.

Por terminar el capítulo de las notificaciones, podrás recibirlas de cualquier app, pero no responderlas. Lo mismo con las llamadas: se te notifican, pero no puedes aceptarlas -aunque colgarlas sí-.

Manejar la pulsera se hace de la forma habitual: mediante gestos podrás navegar por las diferentes pantallas, servicios y aplicaciones de la band. Ya sabes: deslizar hacia abajo para los ajustes rápidos, hacia arriba para las notificaciones y hacia ambos lados para las funciones favoritas. Poca novedad -aunque somos de los que pensamos que si algo funciona, no lo cambies-.

La Huawei Band 6 es compatible con iOS y Android y se maneja con la app Huawei Salud, que está disponible en App Store, Google Play Store y AppGallery. No obstante, algunas funciones solo funcionan en Android, como el control de ciclo menstrual y el control de música, y otras solo en terminales con EMUI 8.1 o superior, como el disparador remoto de la cámara. Malas noticias si usas un iPhone.

Algunos de los ajustes que permite la pulsera son subir y bajar el brillo, ajustar la vibración, seleccionar y programar el modo noche o, como siempre, reiniciarla, apagarla y resetearla.

En cuanto a las aplicaciones que ofrece, encontramos algunas de uso tipo control de música -en Android- buscar el móvil, el tiempo, poner alarmas, hacer ejercicios de respiración, cronómetro, temporizador o linterna. Asimismo tienes disponibles las que tienen que ver con la salud: registro de entrenamiento -con 96 modos deportivos-, control de ciclo menstrual -en Android- y medición de frecuencia cardíaca, SpO2, sueño y estrés.

No podrás añadir nada a lo que viene por defecto, como pasa en el resto de bands.

En general lo que tiene que ver con la medición -ejercicio y salud- responde de manera bastante acorde a la realidad y funciona correctamente.

Buena batería

La batería no será un problema, ya que, como asegura la marca, dura un par de semanas. La hemos usado durante ese tiempo con muchas métricas a tope. La pulsera se carga y completarla es aproximadamente una hora, aunque con 5 minutos podemos tener unos dos días de autonomía.

Resumen

PUNTUACIÓN 20BITS: 8/10

Lo mejor: su gran pantalla, su amplia gama de ejercicios, su diseño elegante y la duración de la batería.



Lo peor: funciones y aplicaciones limitadas (y algunas no existen en iOS), paso atrás en el sistema de carga (antes a USB y ahora con pines) y poco novedosa a nivel rendimiento y características internas.

​

En definitiva, la nueva Huawei Band 6 cumple el papel que tiene de forma correcta, es solvente y funciona como esperas que funcione una pulsera inteligente. Sí que podemos decir que destacan su pantalla y su diseño, algo más elegante que lo que normalmente vemos en este mercado.

Es un dispositivo correcto que se puede recomendar si buscar una band, aunque no tiene nada que la haga demasiado especial en cuanto a funcionalidades.

