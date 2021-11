HP Spectre x360: el portátil convertible más elegante que tampoco defrauda en su rendimiento

Valoración: HP Spectre x360 14

Durante las últimas semanas he tenido entre mis manos el ordenador portátil HP Spectre x360 14, un equipo diseñado con gusto que cumple los estándares de calidad de la firma que le precede sin problemas.

Este HP Spectre x360 14 es el primer portátil convertible que pruebo: un dispositivo híbrido que funciona como ordenador y como tableta y cuyo elemento diferenciador es, por tanto, una pantalla de nivel bastante alto que ofrece una experiencia de uso maravillosa.

Ahora bien, no hablamos de un equipo de gama baja: parte de los 1.600 euros aproximadamente en la versión de 16 GB de RAM y 1 TB de disco duro, y con la de 32 GB de RAM y 2 TB de disco duro, que también tiene una pantalla un poquito mejor, nos plantamos en un portátil de casi los 2.000 euros.

En general y por ir adelantando veredicto, me ha encantado probar este ordenador convertible prémium de HP.

HP Spectre x360 14. 20BITS

Especificaciones técnicas

Dimensiones y peso: 29,83 x 22,01 x 1,69 cm y 1,34 kg

Color: aluminio en azul poseidón y detalles en latón pálido en la versión de 16 GB de RAM y aluminio en plata natural con toques de cobre en la versión de 32 GB de RAM, acabados satinados

Sistema operativo: Windows 11 Home

Procesador: Intel® Core™ i7-1195G7 (11ª generación), con hasta 5,0 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de caché L3, 4 núcleos, 8 subprocesos

Chipset: Intel® SoC integrado

Pantalla: táctil WUXGA+ (1920 x 1280) o 3K2K OLED (3000 x 2000) de 34,3 cm (13,5 pulgadas), con función multitáctil, vidrio de extremo a extremo, microborde, antirreflectante Corning® Gorilla® Glass NBT™, 400 nits

Memoria RAM: 16 GB o 32 GB LPDDR4x-4266 MHz, con velocidades de transferencia de hasta 4266 MT/segundo

Disco duro: 1 TB o 2 TB PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD

Gráficos: Intel® Iris® Xᵉ

Servicios en la nube: almacenamiento en Dropbox de 25 GB durante 12 meses

Puertos: 2 ThunderBolt™ 4 con USB4™ Type-C® y una velocidad de señal de 40 Gbps (USB con suministro de energía, DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge), 1 USB Type-A ultrarrápido con velocidad de señal de 10 Gbps (HP Sleep and Charge), 1 combo de auriculares/micrófono, 1 lector de tarjetas multimedia microSD

Conectividad: Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) y Bluetooth® 5 (soporta velocidad de datos Gigabit)

Audio: altavoces cuádruples

Teclado: de tamaño completo y con retroiluminación

Sensores: acelerómetro, brújula electrónica, sensor de luz de temperatura de color, giroscopio, sensor térmico por infrarrojos

Batería: 4 celdas, polímero de ion-litio de 66 Wh, hasta 17 horas y 15 minutos en la versión de 16 GB de RAM y hasta 11 horas y 15 minutos en la versión de 32 GB de RAM, compatible con carga rápida (aproximadamente el 50% en 45 minutos), adaptador de alimentación USB tipo C de 65 W

Lector de huellas: sí

Webcam: cámara de infrarrojos HP True Vision 720p HD con obturador y micrófonos digitales de matriz dual integrados

Precio: desde 1.599,02€

Diseño: apostando por la elegancia

En casi todos los aspectos, este portátil llama la atención. Pero destaca especialmente en lo estético. El modelo que yo he probado es el de alta gama, en aluminio en plata natural con toques de cobre y acabados satinados. Este ordenador de HP desprende elegancia por los cuatro costados y se siente como un equipo prémium desde que lo sacas de la caja.

El diseño de doble biselado está muy bien ejecutado, con acabados un poco angulosos, pero bonitos, que le dan un toque industrial a la vez que cierto caché.

Además, y como no podía ser de otra manera, es muy ligero, a pesar de que integra una pantalla lo suficientemente grande como para trabajar sin problemas. De manera que este portátil híbrido permite disfrutar de lo mejor de un ordenador y lo mejor de una tablet. Se trata de un modelo x360 con una pantalla de proporción 3:2, lo que ofrece un 20% más aproximadamente de espacio a la hora de visualizar contenido de manera virtual que cuando lo hacemos con una relación 16:9.

En cuanto al teclado, en plata, de tamaño completo y con retroiluminación, la experiencia es muy cómoda y agradable y también, por qué no, es bonito. Integra lector de huellas digitales que, si bien debería ser ya un must a estas alturas, no es algo que encontremos en todos los portátiles actualmente -y se agradece mucho que lo tengan, ya que mejora la experiencia haciendo el inicio de sesión mucho más rápido-.

HP Spectre x360 14. 20BITS

Pantalla: la joya de la corona

Evidentemente, la pantalla del dispositivo es totalmente táctil. La experiencia es muy buena en este sentido y la velocidad de navegación por el ordenador es más que correcta.

El HP Spectre x360 14 de 32 GB de RAM tiene una pantalla OLED ‘opcional’, es decir, que se puede activar por el usuario en función del contenido que esté viendo. Activada, alcanzará una relación de contraste 1.000.000:1, es decir, una gran luminosidad. El brillo y nitidez son muy equilibrados y me ha gustado mucho.

El color también sorprende gratamente y el contenido se ve ‘muy vivo’ sin perder fidelidad a la realidad.

Finalmente, una de las mejores bazas es que la pantalla es antirreflectante, así que puedes llevarte el dispositivo a cualquier parte y manejarlo en el exterior sin problemas.

HP Spectre x360 14. 20BITS

Tecnología para tirar millas

Y si bien es cierto que lo que más destaca de este equipo es su pantalla y su diseño elegante y versátil, la tecnología que incorpora tampoco se queda atrás.

Con un procesador Intel Core i7-1165G7 a la cabeza, el HP Spectre x360 14 es capaz de realizar la mayoría de las tareas del día a día sin despeinarse. Si a eso le sumas sus 32 GB de RAM y su disco duro SSD de 2 TB de almacenamiento, el ordenador es casi un invencible.

Batería para todo el día

Si hay algo que preocupa a los usuarios a la hora de comprar cualquier dispositivo es su autonomía: quedarte sin batería no es una opción en 2021. No hay que preocuparse por esto en el HP Spectre x360 14, ya que administra de manera inteligente la energía. Además, gracias a su Optimizador de Batería Adaptable se protege también la salud de la batería.

Cuenta con 4 celdas de batería de polímero de ion-litio de 66 Wh, lo que nos ofrece hasta 17 horas y 15 minutos en la versión de 16 GB de RAM y hasta 11 horas y 15 minutos en la versión de 32 GB de RAM.

El ordenador es compatible con carga rápida y aproximadamente llegarás al 50% en 45 minutos. Se carga con un adaptador de alimentación USB tipo C de 65 W.

